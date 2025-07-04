Худеешь, стараешься, но вес не уходит? Вот что часто игнорируют даже профи

Недосып, стресс и голодовка мешают похудеть — пять ошибок на диете

2:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы урезали питание до минимума, отказались от сладкого, добавили кардио… А вес всё равно не уходит? Знакомо? Это — не каприз организма, а ответ на стресс. Когда вы садитесь на "почти голодовку", тело включает режим выживания — и отказывается отдавать жир.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Избыточный вес

Разбираем пять главных причин, почему дефицит калорий не даёт результата — и как выйти из этого тупика без вреда для здоровья.

Ошибка №1: Слишком сильное ограничение калорий

Питание на 800-1000 ккал в сутки — не героизм, а угроза. При таком дефиците метаболизм замедляется, мышцы "сгорают", а жир бережно сохраняется "на чёрный день".

Что делать

Создайте умеренный дефицит — около 10-20% от нормы. Обязательно включайте белки, немного жиров, витамины. Голод — не стратегия.

Ошибка №2: Калории из ниоткуда

Пара ложек масла на сковородку, кофе с молоком, орешки между делом — и ваш дефицит исчезает. Мелочи — не такие уж мелочи.

Что делать

Ведите дневник питания. Приложения типа FatSecret, MyFitnessPal или Lifesum покажут реальную картину.

Ошибка №3: Хронический стресс и недосып

Когда вы спите мало или постоянно тревожитесь, растёт уровень кортизола — гормона, который:

Усиливает аппетит.

Блокирует сжигание жира.

Задерживает воду.

Что делать

Спите не меньше 7 часов, делайте перерывы, гуляйте, пробуйте дыхательные практики. Без отдыха тело не отдаёт лишнее.

Ошибка №4: Только кардио, без силовых

Много часов на дорожке без результата? Не удивляйтесь. Кардио хорошо сжигает калории — но только во время тренировки. А мышцы помогают жечь жир круглосуточно.

Что делать

Добавьте силовые тренировки хотя бы 2-3 раза в неделю. Даже с гантелями дома. Мышцы — ваши союзники в похудении.

Ошибка №5: Вы смотрите только на вес

Вес может стоять, но

Объёмы уходят.

Одежда сидит лучше.

Лицо становится "свежим".

Почему так? Потому что

Увеличивается мышечная масса.

Уходит отёк.

Вес "скачет" при ПМС, после солёного, тренировок.

Что делать

Смотрите на объёмы, фото, самочувствие, а не только на цифру. Весы не всегда говорят правду.

Главное: дефицит — это не голодовка

Похудение — не наказание, а грамотная система, где есть всё: еда, движение, сон, отдых. И тело откликается, если вы с ним — в команде.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

