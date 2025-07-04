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Худеешь, стараешься, но вес не уходит? Вот что часто игнорируют даже профи

Недосып, стресс и голодовка мешают похудеть — пять ошибок на диете
2:50
Спорт

Вы урезали питание до минимума, отказались от сладкого, добавили кардио… А вес всё равно не уходит? Знакомо? Это — не каприз организма, а ответ на стресс. Когда вы садитесь на "почти голодовку", тело включает режим выживания — и отказывается отдавать жир.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Разбираем пять главных причин, почему дефицит калорий не даёт результата — и как выйти из этого тупика без вреда для здоровья.

Ошибка №1: Слишком сильное ограничение калорий

  • Питание на 800-1000 ккал в сутки — не героизм, а угроза. При таком дефиците метаболизм замедляется, мышцы "сгорают", а жир бережно сохраняется "на чёрный день".

Что делать

  • Создайте умеренный дефицит — около 10-20% от нормы. Обязательно включайте белки, немного жиров, витамины. Голод — не стратегия.

Ошибка №2: Калории из ниоткуда

  • Пара ложек масла на сковородку, кофе с молоком, орешки между делом — и ваш дефицит исчезает. Мелочи — не такие уж мелочи.

Что делать

  • Ведите дневник питания. Приложения типа FatSecret, MyFitnessPal или Lifesum покажут реальную картину.

Ошибка №3: Хронический стресс и недосып

Когда вы спите мало или постоянно тревожитесь, растёт уровень кортизола — гормона, который:

  • Усиливает аппетит.
  • Блокирует сжигание жира.
  • Задерживает воду.

Что делать

  • Спите не меньше 7 часов, делайте перерывы, гуляйте, пробуйте дыхательные практики. Без отдыха тело не отдаёт лишнее.

Ошибка №4: Только кардио, без силовых

  • Много часов на дорожке без результата? Не удивляйтесь. Кардио хорошо сжигает калории — но только во время тренировки. А мышцы помогают жечь жир круглосуточно.

Что делать

  • Добавьте силовые тренировки хотя бы 2-3 раза в неделю. Даже с гантелями дома. Мышцы — ваши союзники в похудении.

Ошибка №5: Вы смотрите только на вес

Вес может стоять, но

  • Объёмы уходят.
  • Одежда сидит лучше.
  • Лицо становится "свежим".

Почему так? Потому что

  • Увеличивается мышечная масса.
  • Уходит отёк.
  • Вес "скачет" при ПМС, после солёного, тренировок.

Что делать

  • Смотрите на объёмы, фото, самочувствие, а не только на цифру. Весы не всегда говорят правду.

Главное: дефицит — это не голодовка

Похудение — не наказание, а грамотная система, где есть всё: еда, движение, сон, отдых. И тело откликается, если вы с ним — в команде.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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