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Бегаешь по 40 минут, а вес стоит? Возможно, причина — в этом фитнес мифе

Фитнес-эксперты заявили: жиросжигающая зона пульса не гарантирует похудение
3:26
Спорт

Каждый, кто хоть раз вставал на беговую дорожку, видел это: табличка с пульсовыми зонами и загадочной надписью "Fat burning zone — 120-140 ударов в минуту". Кажется, стоит попасть в этот диапазон — и жир начнёт таять. Но всё не так просто.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

На деле это утверждение — упрощённый миф, который часто мешает достигать реальных результатов. Разбираемся, как действительно работает похудение, и почему пульс — лишь один из множества факторов.

Что такое жиросжигающая зона

Идея в том, что при низкоинтенсивной нагрузке (60-70% от максимального пульса) тело использует жир в качестве основного топлива. Это правда… отчасти. Да, при спокойной ходьбе или плавном беге в топку идут в основном жиры.

Но вот общая сожжённая энергия при такой нагрузке — гораздо ниже. А значит, процесс сжигания жира не столь впечатляющий, как кажется.

Простой пример — и вся суть становится ясной

  • Вы прошли на беговой дорожке 40 минут, сожгли 200 ккал, из них 60% — жиры = 120 ккал из жира.
  • А теперь сделали круговую тренировку за 30 минут, сожгли 500 ккал, из них 40% — жиры = 200 ккал из жира.

Хотя доля жира ниже во втором случае, его общее количество больше. Вот и вся арифметика.

Что на самом деле помогает худеть

Дефицит калорий

  • Только если тело тратит больше энергии, чем получает, оно берётся за жировые запасы. Никакие зоны не работают без этого условия.

Интенсивность + разнообразие

  • Силовые тренировки, интервалы, активные прогулки — всё, что заставляет сердце биться чаще, расходует больше энергии.

Мышцы = ускорение метаболизма

  • Силовые тренировки не только укрепляют тело, но и увеличивают ваш "энергетический расход" даже в покое. Мышцы потребляют калории круглосуточно.

Сон, стресс и питание

  • Если вы не высыпаетесь, заедаете усталость сладким и нервничаете — организм блокирует жиросжигание. Не игнорируйте эти факторы.

Почему слепая вера в зоны — опасна

  • Люди тренируются недостаточно активно, боясь выйти из "зоны".
  • Начинают игнорировать реальные ощущения, подчиняясь цифрам.
  • Пропускают эффективные методы, считая их "не для похудения".

Как худеть с умом

  • Двигайтесь чаще: не только на тренировках, но и в быту.
  • Комбинируйте кардио, силовые и активность каждый день.
  • Следите за рационом: без питания не будет дефицита.
  • Высыпайтесь и снижайте стресс — это не бьюти-фразы, а физиология.

Похудение — это не зона, а система

Забудьте о "волшебных" пульсовых числах. Настоящее жиросжигание — это баланс питания, движения, силы и восстановления. Неважно, с каким пульсом вы бегаете, если не соблюдаете дефицит калорий. И наоборот — даже без изнурительных тренировок можно худеть, если тело работает в согласии с ритмом жизни. Пульс не обманет, но и не спасёт — а вот системный подход даст именно тот результат, которого вы действительно хотите.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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