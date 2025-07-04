Бегаешь по 40 минут, а вес стоит? Возможно, причина — в этом фитнес мифе

Фитнес-эксперты заявили: жиросжигающая зона пульса не гарантирует похудение

3:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Каждый, кто хоть раз вставал на беговую дорожку, видел это: табличка с пульсовыми зонами и загадочной надписью "Fat burning zone — 120-140 ударов в минуту". Кажется, стоит попасть в этот диапазон — и жир начнёт таять. Но всё не так просто.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

На деле это утверждение — упрощённый миф, который часто мешает достигать реальных результатов. Разбираемся, как действительно работает похудение, и почему пульс — лишь один из множества факторов.

Что такое жиросжигающая зона

Идея в том, что при низкоинтенсивной нагрузке (60-70% от максимального пульса) тело использует жир в качестве основного топлива. Это правда… отчасти. Да, при спокойной ходьбе или плавном беге в топку идут в основном жиры.

Но вот общая сожжённая энергия при такой нагрузке — гораздо ниже. А значит, процесс сжигания жира не столь впечатляющий, как кажется.

Простой пример — и вся суть становится ясной

Вы прошли на беговой дорожке 40 минут, сожгли 200 ккал, из них 60% — жиры = 120 ккал из жира.

А теперь сделали круговую тренировку за 30 минут, сожгли 500 ккал, из них 40% — жиры = 200 ккал из жира.

Хотя доля жира ниже во втором случае, его общее количество больше. Вот и вся арифметика.

Что на самом деле помогает худеть

Дефицит калорий

Только если тело тратит больше энергии, чем получает, оно берётся за жировые запасы. Никакие зоны не работают без этого условия.

Интенсивность + разнообразие

Силовые тренировки, интервалы, активные прогулки — всё, что заставляет сердце биться чаще, расходует больше энергии.

Мышцы = ускорение метаболизма

Силовые тренировки не только укрепляют тело, но и увеличивают ваш "энергетический расход" даже в покое. Мышцы потребляют калории круглосуточно.

Сон, стресс и питание

Если вы не высыпаетесь, заедаете усталость сладким и нервничаете — организм блокирует жиросжигание. Не игнорируйте эти факторы.

Почему слепая вера в зоны — опасна

Люди тренируются недостаточно активно, боясь выйти из "зоны".

Начинают игнорировать реальные ощущения, подчиняясь цифрам.

Пропускают эффективные методы, считая их "не для похудения".

Как худеть с умом

Двигайтесь чаще: не только на тренировках, но и в быту.

Комбинируйте кардио, силовые и активность каждый день.

Следите за рационом: без питания не будет дефицита.

Высыпайтесь и снижайте стресс — это не бьюти-фразы, а физиология.

Похудение — это не зона, а система

Забудьте о "волшебных" пульсовых числах. Настоящее жиросжигание — это баланс питания, движения, силы и восстановления. Неважно, с каким пульсом вы бегаете, если не соблюдаете дефицит калорий. И наоборот — даже без изнурительных тренировок можно худеть, если тело работает в согласии с ритмом жизни. Пульс не обманет, но и не спасёт — а вот системный подход даст именно тот результат, которого вы действительно хотите.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

