Устали от боли в шее? Эти упражнения помогают лучше любых таблеток

Упражнения против боли в шее: что делать при зажимах и сутулости

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Утром поворачиваете голову, как робот с разряженной батарейкой? Или к вечеру чувствуете, будто шею стянули резинкой? Не вы одни — дискомфорт в шейном отделе стал классикой у тех, кто работает за компьютером, водит машину или много носит на руках ребёнка. Но хорошая новость есть: от боли в шее можно избавиться всего за 5 минут в день, и не выходя из дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боль в шее у мужчины

Простая гимнастика против сложных зажимов

Вот три самых эффективных — мягких, безопасных и подходящих даже для новичков.

Кивок с подбородком — возвращает контроль над шеей

Что делает: активирует глубокие мышцы шеи, выпрямляет осанку, помогает при сутулости.

Как выполнять:

Лягте на спину, колени согнуты.

Медленно опустите подбородок, словно слегка киваете.

Не отрывая головы от пола, задержитесь на 5 секунд.

Повторите 10 раз.

Совет: не спешите. Движение должно быть едва заметным — но глубоким по эффекту.

Мягкие повороты головы — снимают зажимы

Что делает: расслабляет плечи, улучшает подвижность, снимает напряжение после рабочего дня.

Как выполнять:

Сядьте прямо, плечи расслаблены.

Медленно поверните голову вправо, пока не почувствуете лёгкое натяжение.

Задержитесь на 5-10 секунд.

Повторите влево.

Сделайте 5-7 повторов в каждую сторону.

Важно: никаких резких движений — представьте, что просто осматриваете комнату.

Растяжка трапециевидной мышцы — отпускает напряжение

Что делает: помогает при головной боли от стресса, расслабляет плечи.

Как выполнять:

Сядьте на стул, опустите правую руку вниз.

Левой рукой аккуратно наклоните голову влево.

Почувствовали вытяжение по правой стороне шеи? Отлично.

Задержитесь на 20 секунд.

Повторите на другую сторону.

Когда делать: идеальное время — вечером, перед сном или после трудового дня.

А когда к врачу

Если боль не проходит, усиливается, появляется онемение, головокружение или шум в ушах — не откладывайте визит к неврологу. Возможно, потребуется МРТ и углублённая диагностика.

Шея болит не просто так — она говорит с вами языком зажимов и напряжения. Услышьте её. Три простых упражнения, тёплая осанка и немного заботы — и голова снова двигается легко, а настроение поднимается вместе с плечами.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

