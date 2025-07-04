Устали от боли в шее? Эти упражнения помогают лучше любых таблеток

Утром поворачиваете голову, как робот с разряженной батарейкой? Или к вечеру чувствуете, будто шею стянули резинкой? Не вы одни — дискомфорт в шейном отделе стал классикой у тех, кто работает за компьютером, водит машину или много носит на руках ребёнка. Но хорошая новость есть: от боли в шее можно избавиться всего за 5 минут в день, и не выходя из дома.
Вот три самых эффективных — мягких, безопасных и подходящих даже для новичков.
Что делает: активирует глубокие мышцы шеи, выпрямляет осанку, помогает при сутулости.
Как выполнять:
Совет: не спешите. Движение должно быть едва заметным — но глубоким по эффекту.
Что делает: расслабляет плечи, улучшает подвижность, снимает напряжение после рабочего дня.
Как выполнять:
Важно: никаких резких движений — представьте, что просто осматриваете комнату.
Что делает: помогает при головной боли от стресса, расслабляет плечи.
Как выполнять:
Когда делать: идеальное время — вечером, перед сном или после трудового дня.
Если боль не проходит, усиливается, появляется онемение, головокружение или шум в ушах — не откладывайте визит к неврологу. Возможно, потребуется МРТ и углублённая диагностика.
Шея болит не просто так — она говорит с вами языком зажимов и напряжения. Услышьте её. Три простых упражнения, тёплая осанка и немного заботы — и голова снова двигается легко, а настроение поднимается вместе с плечами.
Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.
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