На этой диете худеют за 13 дней на 7 кг — но готовы ли вы к этим ограничениям

Каждое лето начинается с той самой фразы: "Хочу влезть в платье". И в поисках "быстрого" способа сбросить лишнее на слуху снова появляется японская диета. Она обещает до -8 кг за 13 дней — звучит как мечта? Но давайте разберёмся, что на самом деле стоит за этим строгим режимом.
По легенде, её разработали японские специалисты, но достоверных источников не существует. Более того, с японской кухней диета имеет мало общего: в ней нет ни риса, ни мисо-супа, ни суши. Это скорее протеино-овощной детокс с минимальным количеством калорий (около 800-1000 в день) и полным запретом на:
Меню расписано на каждый день. В основе — отварное мясо, яйца, овощи и чёрный кофе без сахара. Вот как может выглядеть рацион:
Нет перекусов, никаких десертов, и даже привычные каши под запретом. Режим — максимально аскетичный.
Эта диета особенно популярна весной и летом, когда нужно срочно "войти в форму".
"Это не образ жизни, а краткий марафон, в котором побеждают не все", — предупреждают диетологи.
Диету можно рассматривать только здоровым людям, готовым к строгому режиму, и только на короткий срок. В идеале — после консультации с врачом. Это не альтернатива ЗОЖ, а скорее временное средство для экстренной коррекции веса.
Японская диета — это не про вкус и удовольствие, а про контроль и результат. Она работает, но требует железной воли, дисциплины и понимания: эффект недолгий, а риски — настоящие. Подумайте дважды, а ещё лучше — обратитесь к специалисту.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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