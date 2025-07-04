На этой диете худеют за 13 дней на 7 кг — но готовы ли вы к этим ограничениям

Японская диета на 13 дней: как сбросить 7 кг и уберечь здоровье

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Каждое лето начинается с той самой фразы: "Хочу влезть в платье". И в поисках "быстрого" способа сбросить лишнее на слуху снова появляется японская диета. Она обещает до -8 кг за 13 дней — звучит как мечта? Но давайте разберёмся, что на самом деле стоит за этим строгим режимом.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain диета

Что это за диета и откуда она взялась

По легенде, её разработали японские специалисты, но достоверных источников не существует. Более того, с японской кухней диета имеет мало общего: в ней нет ни риса, ни мисо-супа, ни суши. Это скорее протеино-овощной детокс с минимальным количеством калорий (около 800-1000 в день) и полным запретом на:

Соль.

Сахар.

Хлеб.

Алкоголь.

Как устроено меню

Меню расписано на каждый день. В основе — отварное мясо, яйца, овощи и чёрный кофе без сахара. Вот как может выглядеть рацион:

День 1 : кофе, яйцо, тушёная капуста, рыба.

: кофе, яйцо, тушёная капуста, рыба. День 2 : кофе, морковь, говядина, яблоко.

: кофе, морковь, говядина, яблоко. День 3: тост (!), кофе, огурец, яйца, помидор.

Нет перекусов, никаких десертов, и даже привычные каши под запретом. Режим — максимально аскетичный.

Почему её выбирают

Быстрая потеря веса: минус 5-8 кг за две недели.

"Перезагрузка" питания: жёсткий контроль избавляет от привычки переедать.

Не нужно считать калории или составлять сложные меню.

Эта диета особенно популярна весной и летом, когда нужно срочно "войти в форму".

Где подвох

Калорийность на грани голодания: могут появиться головокружение, слабость, раздражительность

могут появиться головокружение, слабость, раздражительность Нет баланса : мало жиров, клетчатки, кальция

: мало жиров, клетчатки, кальция Метаболизм замедляется , а после диеты вес часто возвращается

, а после диеты вес часто возвращается Запрещена при гастрите, диабете, болезнях почек, сердца

"Это не образ жизни, а краткий марафон, в котором побеждают не все", — предупреждают диетологи.

Кому можно, а кому точно не стоит

Диету можно рассматривать только здоровым людям, готовым к строгому режиму, и только на короткий срок. В идеале — после консультации с врачом. Это не альтернатива ЗОЖ, а скорее временное средство для экстренной коррекции веса.

Японская диета — это не про вкус и удовольствие, а про контроль и результат. Она работает, но требует железной воли, дисциплины и понимания: эффект недолгий, а риски — настоящие. Подумайте дважды, а ещё лучше — обратитесь к специалисту.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

