Тайна успеха Аиды Абикеевой в бою с Дион Бурман: чемпионка открывает карты

Путь к титулу: Аида Абикеева выигрывает на Кубке мира в Астане

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Чемпионка мира по боксу из Караганды Аида Абикеева уверенно стартовала на Кубке мира в Астане. В весовой категории до 65 кг она встретилась с британкой Дион Бурман и продемонстрировала безоговорочное преимущество. Все судьи единогласно отдали победу казахстанке.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Чемпионка из Караганды

Вчера — золото мира, сегодня — путь к новому титулу

Напомним, в марте этого года Аида завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Белграде в весовой категории до 63 кг. Тогда она одержала яркую победу в финале и принесла Казахстану очередной повод для гордости. Теперь, на домашнем ринге, Абикеева вновь заявляет о себе громко и уверенно.

Решающая схватка с британкой

Встреча с Дион Бурман стала одним из самых ожидаемых боёв. Аида вышла на ринг с хладнокровием и точным расчётом. С первых секунд она задала темп и не позволила сопернице ни на миг перехватить инициативу. Итог — уверенная победа по очкам.

"Я чувствовала себя уверенно. Настрой был боевой, всё шло по плану. Благодарю тренеров и всех, кто поддерживает меня", — заявила Абикеева сразу после поединка.

Турнир международного уровня

Кубок мира по боксу в Астане — событие масштабное. Впервые он проходит в столице Казахстана и собрал более 300 спортсменов из 31 страны. Турнир продлится с 30 июня по 6 июля и станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Ливерпуле.

Что дальше

Победа в первом бою открывает для Аиды путь к финалу. Впереди — новые соперницы и, возможно, новые рекорды. Болельщики с нетерпением ждут продолжения выступлений казахстанской звезды ринга.

Поддержка родных трибун

На трибунах царит особая атмосфера. Домашние стены, поддержка зрителей и уверенность в своих силах — всё это делает участие в Кубке мира особенно значимым для казахстанских спортсменов.

Уточнения

Астана́ (каз., дословно — "столица"; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.



Женский бокс появился впервые на Олимпийских играх на демонстрационном бою в 1904 году.

