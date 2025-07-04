Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ryanair инвестирует 300 миллионов долларов в Турин: новые маршруты и увеличенный пассажиропоток
Инструктор по йоге Пирс рассказала об эффективных позах для улучшения осанки
Надежда Кадышева и ее команда готовят перемены — узнайте об этом первыми
Суд шокировал страну: гибель бегуна связали с ядовитым побережьем
Министерство науки контролирует стоимость обучения в вузах: подробности
Алкоголь в крови и ваше авто: подводные камни, о которых вы не знали
Перцы на вашем участке: как вовремя подкормить их в июле для щедрого урожая
Почему люди преклонного возраста всё чаще заводят кошек — причина кроется не только в ласке
10 золотых правил хранения еды, чтобы избежать отравлений в летние месяцы

Тайна успеха Аиды Абикеевой в бою с Дион Бурман: чемпионка открывает карты

Путь к титулу: Аида Абикеева выигрывает на Кубке мира в Астане
2:13
Спорт

Чемпионка мира по боксу из Караганды Аида Абикеева уверенно стартовала на Кубке мира в Астане. В весовой категории до 65 кг она встретилась с британкой Дион Бурман и продемонстрировала безоговорочное преимущество. Все судьи единогласно отдали победу казахстанке.

Чемпионка из Караганды
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Чемпионка из Караганды

Вчера — золото мира, сегодня — путь к новому титулу

Напомним, в марте этого года Аида завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Белграде в весовой категории до 63 кг. Тогда она одержала яркую победу в финале и принесла Казахстану очередной повод для гордости. Теперь, на домашнем ринге, Абикеева вновь заявляет о себе громко и уверенно.

Решающая схватка с британкой

Встреча с Дион Бурман стала одним из самых ожидаемых боёв. Аида вышла на ринг с хладнокровием и точным расчётом. С первых секунд она задала темп и не позволила сопернице ни на миг перехватить инициативу. Итог — уверенная победа по очкам.

"Я чувствовала себя уверенно. Настрой был боевой, всё шло по плану. Благодарю тренеров и всех, кто поддерживает меня", — заявила Абикеева сразу после поединка.

Турнир международного уровня

Кубок мира по боксу в Астане — событие масштабное. Впервые он проходит в столице Казахстана и собрал более 300 спортсменов из 31 страны. Турнир продлится с 30 июня по 6 июля и станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, который состоится в сентябре в Ливерпуле.

Что дальше

Победа в первом бою открывает для Аиды путь к финалу. Впереди — новые соперницы и, возможно, новые рекорды. Болельщики с нетерпением ждут продолжения выступлений казахстанской звезды ринга.

Поддержка родных трибун

На трибунах царит особая атмосфера. Домашние стены, поддержка зрителей и уверенность в своих силах — всё это делает участие в Кубке мира особенно значимым для казахстанских спортсменов.

Уточнения

Астана́ (каз., дословно — "столица"; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Женский бокс появился впервые на Олимпийских играх на демонстрационном бою в 1904 году.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'?
Российское кино
Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Аудио 
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Домашние животные
Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Ryanair инвестирует 300 миллионов долларов в Турин: новые маршруты и увеличенный пассажиропоток
Инструктор по йоге Пирс рассказала об эффективных позах для улучшения осанки
Надежда Кадышева и ее команда готовят перемены — узнайте об этом первыми
Путь к титулу: Аида Абикеева выигрывает на Кубке мира в Астане
Суд шокировал страну: гибель бегуна связали с ядовитым побережьем
Министерство науки контролирует стоимость обучения в вузах: подробности
Алкоголь в крови и ваше авто: подводные камни, о которых вы не знали
Перцы на вашем участке: как вовремя подкормить их в июле для щедрого урожая
Почему люди преклонного возраста всё чаще заводят кошек — причина кроется не только в ласке
10 золотых правил хранения еды, чтобы избежать отравлений в летние месяцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.