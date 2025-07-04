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Разгром на Eindhoven Box Cup: как казахстанец одержал победу над нидерландцем

Ожидание полуфинала: все о выступлении Сабыржана Аккалыкова
1:20
Спорт

На международном турнире Eindhoven Box Cup в Нидерландах казахстанский боксёр Сабыржан Аккалыков уверенно вышел в полуфинал, одержав яркую победу над местным спортсменом.

Сабыржан Аккалыков
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сабыржан Аккалыков

Разгром на чужом ринге

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов Аккалыков встретился с нидерландцем Сайрусом Клариндой. С первых секунд поединка казахстанец взял инициативу в свои руки, демонстрируя превосходство в технике и тактике. Бой завершился единогласным решением судей — 5:0 в пользу Аккалыкова.

Путь к вершине
Сабыржан Аккалыков — не новичок в мире бокса. В 2021 году он стал чемпионом мира среди молодежи, а в 2023 году завоевал серебро на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке. Его уверенное выступление на Eindhoven Box Cup подтверждает высокую форму и амбиции спортсмена. prosports.kz+12sportnews.kz+12sports.kz+12sports.kz

Впереди — полуфинал
Победа над Клариндой обеспечила Аккалыкову место в полуфинале турнира. Впереди его ждет новый вызов и возможность приблизиться к главному трофею соревнований.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — "кулак", от греч. πυγμη (πυξ) - "кулак") — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который длится до 12 раундов.

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА:), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА:, аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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