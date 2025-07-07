Кажется лёгкой, а на деле — ад для мышц: вся правда о планке

Планка: простое упражнение, которое задействует всё тело

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Планка — одно из самых простых, но по-настоящему эффективных упражнений, которое задействует почти всё тело. Несмотря на внешнюю простоту, она требует колоссального мышечного напряжения: работают пресс, спина, ягодицы, плечи и ноги.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Планка не только помогает укрепить корпус и сформировать плоский живот, но и улучшает осанку, выносливость и равновесие.

В отличие от многих упражнений на пресс, планка не перегружает позвоночник, а наоборот — укрепляет мышцы, которые поддерживают спину, снижая риск болей и травм.

Выполнять её можно где угодно: дома, на работе или в отеле — никаких тренажёров и ковриков не требуется. Начать можно с 30 секунд, постепенно увеличивая время, главное — соблюдать технику и не прогибать поясницу.

Это упражнение не требует лишнего времени, но с регулярной практикой меняет тело и самочувствие быстрее, чем кажется.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

