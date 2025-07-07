Домашний тренинг для рук: как накачать бицепс и трицепс без спортзала

Необязательно идти в зал, чтобы привести руки в форму. В журнале Men Today опубликован комплекс из четырёх упражнений с гантелями, который можно выполнять прямо у себя дома.
Программа подойдёт тем, кто хочет развить бицепсы и трицепсы без сложных тренажёров и абонемента в фитнес-клуб.
Вот как выглядит базовая тренировка:
Всё это легко вписывается в 20-30 минут и подходит как для начинающих, так и для более подготовленных.
Фитнес-эксперт Ирина Ротач подчёркивает: "Чтобы мышцы росли, одной регулярности мало". Важно постепенно увеличивать нагрузку: добавлять вес, повторения или подходы. Только так тело будет реагировать и адаптироваться.
Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.