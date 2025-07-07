Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роял Кредит Банк расширяется: 50 банкоматов и 250 офисов в новых регионах России
Несмываемый кондиционер: зачем он нужен и как правильно наносить для идеальных волос
Симоньян раскрыла врождённую аномалию: нет левой сонной артерии, всегда бледна и устала
Как предотвратить запах из раковины после отпуска: простой лайфхак
Капли и таблетки признаны самыми эффективными средствами от клещей у собак
Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила базовую тренировку рук на 30 минут без оборудования
Учёные спрогнозировали формирование суперконтинента через 250 млн лет
Нашатырный спирт против муравьёв: простой способ спасти растения
На вид — рай, на деле — угроза: что скрывает один из самых красивых пляжей Италии

Силовая формула для мужчин 40+: эксперт назвал ключевые упражнения

Три упражнения, которые вернут мужчинам 40+ силу и массу мышц
1:09
Спорт

После 40 лет мужчины сталкиваются с естественным снижением мышечной массы и силы, но предотвратить это — вполне реально.

Мужчина отжимается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина отжимается

Кинезиолог Стюарт Филлипс поделился в интервью Men Today, какой тренировочный подход он считает оптимальным для мужчин в зрелом возрасте.

По словам эксперта, главную ставку следует делать на базовые силовые упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. В приоритете:

  • приседания,
  • становая тяга,
  • жим лёжа,
  • тяга штанги в наклоне,
  • жим штанги стоя.

Именно эти упражнения, по мнению Филлипса, лучше всего помогают сохранить силу и мышечную массу в возрасте 40+.

Наряду с силовыми тренировками, мужчинам рекомендуется не менее 150 минут умеренного кардио в неделю — это может быть быстрая ходьба, велотренажёр или плавание.

Кроме того, важную роль играет гибкость и подвижность суставов. Стретчинг, суставная гимнастика или йога помогают избежать травм и сохранять свободу движений в повседневной жизни.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы
Недвижимость
Отпугиваем голубей с помощью растений: топ-5 лучших вариантов для террасы Аудио 
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
Авто
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Голоден в жару? 4 освежающих супа, которые вы не ждёте!
Как носить замшевые ботинки, кроссовки и сандалии летом 2025 — стильные советы
Тина Канделаки призналась: дочь Мелания названа в честь жены Дональда Трампа
За антиамериканскую политику странам БРИКС введём тарифы: новое заявление Трампа
Как поливать морковь в июле, чтобы она была сладкой и ровной
Три упражнения, которые вернут мужчинам 40+ силу и массу мышц
Миграция птиц: навигация по Солнцу, звёздам и магнитному полю Земли
Отжимания с внутренним разворотом ладоней активируют рост бицепсов
Багаж пуст, эмоций тонна: пять способов уехать этим летом почти бесплатно
Убийца на полке супермаркета: неожиданная причина инсультов найдена в повседневных предметах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.