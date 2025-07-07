Силовая формула для мужчин 40+: эксперт назвал ключевые упражнения

Три упражнения, которые вернут мужчинам 40+ силу и массу мышц

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

После 40 лет мужчины сталкиваются с естественным снижением мышечной массы и силы, но предотвратить это — вполне реально.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина отжимается

Кинезиолог Стюарт Филлипс поделился в интервью Men Today, какой тренировочный подход он считает оптимальным для мужчин в зрелом возрасте.

По словам эксперта, главную ставку следует делать на базовые силовые упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. В приоритете:

приседания,

становая тяга,

жим лёжа,

тяга штанги в наклоне,

жим штанги стоя.

Именно эти упражнения, по мнению Филлипса, лучше всего помогают сохранить силу и мышечную массу в возрасте 40+.

Наряду с силовыми тренировками, мужчинам рекомендуется не менее 150 минут умеренного кардио в неделю — это может быть быстрая ходьба, велотренажёр или плавание.

Кроме того, важную роль играет гибкость и подвижность суставов. Стретчинг, суставная гимнастика или йога помогают избежать травм и сохранять свободу движений в повседневной жизни.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

