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Скандал, шантаж и миллионы: Арсенал пытается вырвать звезду у Спортинга

Виктор Дьёкерес близок к переходу в Арсенал
1:54
Спорт

Шведский нападающий Виктор Дьёкерес, наколотивший 52 гола за сезон, наконец, приблизился к определённости — и, по сообщениям СМИ, готов перейти в английскую Премьер-лигу. Лидером гонки за одного из самых результативных форвардов Европы остаётся "Арсенал", и переговоры, судя по всему, уже перешли в финальную фазу.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

С начала лета шведа сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ливерпуль", а теперь — в первую очередь — в "Арсенал". По информации L'Équipe, игрок уже выразил готовность присоединиться к команде Микеля Артеты, а его агент Хасан Четинкая ведёт переговоры с новым спортивным директором лондонцев — Андреа Бертой.

Но есть одно "но"

Португальский "Спортинг" не намерен отпускать своего главного голеадора без полной компенсации. Президент клуба Фредерико Варандас на прошлой неделе заявил, что ни один клуб не предложил запрашиваемую сумму — 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Кроме того, переговоры сопровождаются жёстким конфликтом: лагерь Дьёкереса обвиняет "Спортинг" в срыве прошлогоднего соглашения об облегчённом трансфере, а Варандас в ответ — называет действия игрока шантажом.

Что даёт "Арсеналу" этот трансфер

Приход Дьёкереса способен закрыть одну из главных проблем "канониров". Из-за травм Кая Хаверца и Габриэля Жезуса клуб остался без стабильного наконечника атаки. На позиции форварда Артета экспериментировал с Троссаром, Стерлингом и даже Микелем Мерино. Новый сезон Жезус также пропускает минимум до осени из-за травмы крестообразной связки.

Хотя формального соглашения между клубами ещё нет, Дьёкерес твёрдо настроен на переход. 

Уточнения

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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