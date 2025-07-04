Скандал, шантаж и миллионы: Арсенал пытается вырвать звезду у Спортинга

Шведский нападающий Виктор Дьёкерес, наколотивший 52 гола за сезон, наконец, приблизился к определённости — и, по сообщениям СМИ, готов перейти в английскую Премьер-лигу. Лидером гонки за одного из самых результативных форвардов Европы остаётся "Арсенал", и переговоры, судя по всему, уже перешли в финальную фазу.
С начала лета шведа сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Ливерпуль", а теперь — в первую очередь — в "Арсенал". По информации L'Équipe, игрок уже выразил готовность присоединиться к команде Микеля Артеты, а его агент Хасан Четинкая ведёт переговоры с новым спортивным директором лондонцев — Андреа Бертой.
Португальский "Спортинг" не намерен отпускать своего главного голеадора без полной компенсации. Президент клуба Фредерико Варандас на прошлой неделе заявил, что ни один клуб не предложил запрашиваемую сумму — 60 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
Кроме того, переговоры сопровождаются жёстким конфликтом: лагерь Дьёкереса обвиняет "Спортинг" в срыве прошлогоднего соглашения об облегчённом трансфере, а Варандас в ответ — называет действия игрока шантажом.
Приход Дьёкереса способен закрыть одну из главных проблем "канониров". Из-за травм Кая Хаверца и Габриэля Жезуса клуб остался без стабильного наконечника атаки. На позиции форварда Артета экспериментировал с Троссаром, Стерлингом и даже Микелем Мерино. Новый сезон Жезус также пропускает минимум до осени из-за травмы крестообразной связки.
Хотя формального соглашения между клубами ещё нет, Дьёкерес твёрдо настроен на переход.
«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.
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