Уимблдон-2025: позор фаворитов и новая дорога для Янника Синнера

Английский турнир Большого шлема преподнёс сенсационные сюрпризы в первые два дня

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уже в первые дни Уимблдона случилось нечто неожиданное — турнир потерял почти всех ключевых сеяных игроков. Среди них — такие звёзды, как Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Хольгер Руне. Этот "исход" потряс не только болельщиков, но и полностью перекроил турнирную сетку.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

В течение первых раундов с турниром попрощались:

Александр Зверев (№3 ATP)

Лоренцо Музетти (№7)

Хольгер Руне (№8)

Даниил Медведев (№9)

Стефанос Циципас (№24)

Франсиско Черундоло, Уго Умберт, Денис Шаповалов и другие Настоящий обвал элиты открыл дорогу менее заметным теннисистам и сделал сетку неожиданно открытой.

Новая жеребьёвка: Синнеру расчистили путь

Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, стартовал уверенно и во втором круге встретится с австралийцем Александром Вукичем (№93 ATP). При таком раскладе Синнер получает шанс дойти до полуфинала, не встретив ни одного соперника из топ-10.

Благодаря сенсациям и жаркой погоде в Лондоне Уимблдон-2025 уже вошёл в историю как один из самых непредсказуемых. Шансы Синнера завоевать свой первый титул на траве резко выросли — но впереди всё ещё стоят Джокович и Алькарас.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2025 (англ. The 2025 Wimbledon Championships) — 138-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.