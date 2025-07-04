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Уимблдон-2025: позор фаворитов и новая дорога для Янника Синнера

Английский турнир Большого шлема преподнёс сенсационные сюрпризы в первые два дня
1:28
Спорт

Уже в первые дни Уимблдона случилось нечто неожиданное — турнир потерял почти всех ключевых сеяных игроков. Среди них — такие звёзды, как Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Хольгер Руне. Этот "исход" потряс не только болельщиков, но и полностью перекроил турнирную сетку.

Янник Синнер
Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Янник Синнер

В течение первых раундов с турниром попрощались:

  • Александр Зверев (№3 ATP)
  • Лоренцо Музетти (№7)
  • Хольгер Руне (№8)
  • Даниил Медведев (№9)
  • Стефанос Циципас (№24)

Франсиско Черундоло, Уго Умберт, Денис Шаповалов и другие Настоящий обвал элиты открыл дорогу менее заметным теннисистам и сделал сетку неожиданно открытой.

Новая жеребьёвка: Синнеру расчистили путь

Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, стартовал уверенно и во втором круге встретится с австралийцем Александром Вукичем (№93 ATP). При таком раскладе Синнер получает шанс дойти до полуфинала, не встретив ни одного соперника из топ-10.

Благодаря сенсациям и жаркой погоде в Лондоне Уимблдон-2025 уже вошёл в историю как один из самых непредсказуемых. Шансы Синнера завоевать свой первый титул на траве резко выросли — но впереди всё ещё стоят Джокович и Алькарас.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2025 (англ. The 2025 Wimbledon Championships) — 138-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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