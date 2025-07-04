Уимблдон-2025: позор фаворитов и новая дорога для Янника Синнера

Уже в первые дни Уимблдона случилось нечто неожиданное — турнир потерял почти всех ключевых сеяных игроков. Среди них — такие звёзды, как Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Хольгер Руне. Этот "исход" потряс не только болельщиков, но и полностью перекроил турнирную сетку.
В течение первых раундов с турниром попрощались:
Франсиско Черундоло, Уго Умберт, Денис Шаповалов и другие Настоящий обвал элиты открыл дорогу менее заметным теннисистам и сделал сетку неожиданно открытой.
Итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, стартовал уверенно и во втором круге встретится с австралийцем Александром Вукичем (№93 ATP). При таком раскладе Синнер получает шанс дойти до полуфинала, не встретив ни одного соперника из топ-10.
Благодаря сенсациям и жаркой погоде в Лондоне Уимблдон-2025 уже вошёл в историю как один из самых непредсказуемых. Шансы Синнера завоевать свой первый титул на траве резко выросли — но впереди всё ещё стоят Джокович и Алькарас.
Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.