Немецкий ветеран Томас Мюллер высказался о безумных деньгах в современном футболе. Поводом стала громкая сделка: "Ливерпуль" приобрёл Флориана Виртца у "Байера" за 150 миллионов евро.
Мюллер, покидающий "Баварию" в конце сезона, не стал скрывать иронии:
"Что такое 150 миллионов? Это сюрреалистично. Кто может представить такую сумму? С ней вы не купите Неймара, но сможете посадить много деревьев".
Несмотря на критику астрономической стоимости, он признал уровень игрока:
"Флориан подойдёт любой команде. Он не только технически хорош, но и психологически силён".
Слова Мюллера прозвучали на фоне окончания его эпохи в "Баварии": 35-летний футболист покинет клуб после клубного чемпионата мира, и контракт с ним продлён не будет.
То́мас Мю́ллер (нем. Thomas Müller, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈmʏlɐ]; родился 13 сентября 1989, Вайльхайм-ин-Обербайерн, Бавария, ФРГ) — немецкий футболист, выступающий за немецкую «Баварию».
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