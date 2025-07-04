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Не купишь Неймара — посадишь лес: ирония Томаса Мюллера

Томас Мюллер о трансферах: На 150 миллионов лучше сажать деревья
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Спорт

Немецкий ветеран Томас Мюллер высказался о безумных деньгах в современном футболе. Поводом стала громкая сделка: "Ливерпуль" приобрёл Флориана Виртца у "Байера" за 150 миллионов евро.

Неймар
Фото: flickr.com by Agência Brasília, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Неймар

Мюллер, покидающий "Баварию" в конце сезона, не стал скрывать иронии:

"Что такое 150 миллионов? Это сюрреалистично. Кто может представить такую сумму? С ней вы не купите Неймара, но сможете посадить много деревьев".

Несмотря на критику астрономической стоимости, он признал уровень игрока:

"Флориан подойдёт любой команде. Он не только технически хорош, но и психологически силён".

Слова Мюллера прозвучали на фоне окончания его эпохи в "Баварии": 35-летний футболист покинет клуб после клубного чемпионата мира, и контракт с ним продлён не будет. 

Уточнения

То́мас Мю́ллер (нем. Thomas Müller, немецкое произношение: [ˈtoːmas ˈmʏlɐ]; родился 13 сентября 1989, Вайльхайм-ин-Обербайерн, Бавария, ФРГ) — немецкий футболист, выступающий за немецкую «Баварию».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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