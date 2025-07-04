Свиной жир — новый герой стройности: жирное мясо тайно помогает сбросить вес и удивляет всех

Свиной жир: враг фигуры или тайный союзник в борьбе за здоровье?

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Свинина давно "обросла" репутацией самого жирного мяса, и многие сразу представляют себе нечто буквально плавающее в жире. Но на самом деле все не так однозначно. Помогаем разобраться, почему свинина вовсе не обязательно должна быть жирной и почему она может приносить пользу организму.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясо

Миф или правда

Существует мнение, что свинина всегда жирнее говядины или баранины. На самом деле, всё зависит от того, какую часть туши вы выбираете и от породы животного.

Как и любое мясо, свинина бывает разной: есть куски, которые буквально сочатся жиром, а есть очень постные. Например, свиная вырезка содержит около 7 граммов жира на 100 граммов — это примерно столько же, сколько в курице или говядине.

Чем жир свинины полезен

Свиной жир плавится быстрее и придает мясу ту самую сочность, из-за которой его так любят. Но дело не только в вкусе — умеренное потребление жиров животного происхождения вовсе не вредно, а даже полезно.

Жиры — это источник энергии и незаменимых жирных кислот. Особенно ценны мононенасыщенные жиры, которых в свином жире много, — они помогают поддерживать здоровье сосудов и сердца.

Правильный выбор

Свинина может быть куда менее жирной, чем принято думать. Постные части по содержанию жира сопоставимы с курицей или говядиной, а иногда и лучше. Жир в свинине полезен, а холестерина в ней даже меньше, чем в других мясах. Главное — выбирать правильные куски и не злоупотреблять жирными частями.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

