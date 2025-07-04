Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальная способность тенреков: как млекопитающие ведут себя, как рептилии?
Крипто-банк Erebor: чем поражает его команда инвесторов?
Обломок метеорита из Джорджии изучают в музее наук после мощного взрыва
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Десерт без молока: готовим веганское мороженое с экзотическим вкусом
Стромболи, Везувий, Этна: 5 вещей, которые могут спасти вам жизнь при восхождении на вулкан в Италии
Польза у него мощная — и побочные эффекты тоже: скрытые риски самого полезного фрукта
Главный враг сушки белья: почему вещи не сохнут и как это исправить
40% людей продолжает верить в детокс: разоблачаем мифы

Забытая скакалка — игрушка для детей или самый быстрый способ сжечь калории о котором молчат залы

Прыжки на скакалке: сжигаем жир быстрее, чем на беговой дорожке
4:10
Спорт

Прыжки на скакалке — забытое с детства развлечение, которое на самом деле является мощным инструментом для похудения и укрепления мышц.

Скакалка
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скакалка

Многие спортсмены используют скакалку для повышения выносливости и тонуса тела, а среди женщин она набирает популярность как удобный способ жиросжигания без походов в спортзал. В этом тексте расскажем, чем полезны прыжки на скакалке, какие мышцы работают, сколько калорий сжигается и как правильно тренироваться.

Польза прыжков на скакалке

Скакалка — отличная альтернатива кардиотренировкам, если бег или велотренажер не вызывают восторг. Регулярные занятия помогают избавиться от лишнего веса, подтянуть мышцы и даже побороть целлюлит. Прыжки улучшают работу сердца и сосудов, повышают общую выносливость и заряжают энергией.

Вред и противопоказания

Но прыгать на скакалке можно не всем. При проблемах с суставами, болезнях сердца, астме или варикозе от таких тренировок лучше отказаться. Людям с большим лишним весом следует сначала похудеть на 15-20 кг, чтобы снизить нагрузку на сердце, а потом уже вводить прыжки.

Какие мышцы работают

Основная нагрузка ложится на мышцы ног — икры, квадрицепсы и бицепсы бедер. Также задействованы ягодицы, пресс и спина, а руки и кисти работают при вращении скакалки. Но если цель — большие мышцы, скакалка не лучший вариант. Это больше кардио, помогающее сжигать жир и формировать стройную фигуру.

Сколько калорий сжигается

Прыжки сжигают от 12 до 20 калорий в минуту — в зависимости от веса, интенсивности и выносливости. За час активной тренировки можно потерять примерно 900 ккал. С опытом можно усложнять упражнения, увеличивая эффективность.

Особенности тренировок

Чтобы похудеть, прыжки на скакалке лучше комбинировать с силовыми упражнениями в формате круговых тренировок. Можно включать приседания, отжимания и другие нагрузки — это ускорит жиросжигание и проработает разные группы мышц.

Постепенно увеличивайте время тренировок и сложность упражнений. Правильная техника прыжков — залог безопасности и эффективности: не прыгайте слишком высоко, следите за ровной спиной и комфортным хватом скакалки.

Техника и ошибки

Главное — равномерное дыхание и мягкое приземление. Частые ошибки новичков — чрезмерное усердие в первые тренировки, отсутствие разминки и растяжки, слишком высокая скорость прыжков. Начинайте с небольшого количества повторений и увеличивайте нагрузку постепенно.

Вариации упражнений

После освоения базовых прыжков можно перейти к:

  • Боксеру
  • Маятнику
  • Прыжкам "ноги вместе — ноги врозь"
  • Скрещиванию рук
  • Ножницам
  • Бегу на месте
  • Боксеру с чередованием пятки и носка
  • Прыжкам с выносом ноги вперед

Пример плана тренировок

Для новичков: 50 прыжков в первый день, 80 — во второй, 100 — в третий, день отдыха, затем 130 и так далее. Можно сразу включать HIIT-тренировки, учитывая выносливость.

Круговые тренировки

  • Новички: упражнения по 20 секунд с отдыхом 10-20 секунд, 3-5 кругов, 1 минута перерыва между кругами
  • Средний уровень: по 30 секунд работы, 10 секунд отдыха, 3-6 кругов
  • Жиросжигающая тренировка: 15-20 секунд работы, 10 секунд отдыха, 3-5 кругов

Как выбрать скакалку

Скакалка должна подходить по росту: поставьте ногу на середину троса, подняв ручки вверх. Если ручки на уровне плеч — снаряд идеален. Удобство рукояток и целостность троса тоже важны: без заломов и трещин.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Обломок метеорита из Джорджии изучают в музее наук после мощного взрыва
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Десерт без молока: готовим веганское мороженое с экзотическим вкусом
Стромболи, Везувий, Этна: 5 вещей, которые могут спасти вам жизнь при восхождении на вулкан в Италии
Польза у него мощная — и побочные эффекты тоже: скрытые риски самого полезного фрукта
Главный враг сушки белья: почему вещи не сохнут и как это исправить
40% людей продолжает верить в детокс: разоблачаем мифы
Макияж губ, который добавляет возраст: как избежать эффекта смазанного карандаша?
Эффективные меры против колорадского жука: 4 совета для садоводов
Шарлиз Терон делится опытом харассмента на пробах: имя режиссера остается в секрете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.