Забытая скакалка — игрушка для детей или самый быстрый способ сжечь калории о котором молчат залы

Прыжки на скакалке — забытое с детства развлечение, которое на самом деле является мощным инструментом для похудения и укрепления мышц.
Многие спортсмены используют скакалку для повышения выносливости и тонуса тела, а среди женщин она набирает популярность как удобный способ жиросжигания без походов в спортзал. В этом тексте расскажем, чем полезны прыжки на скакалке, какие мышцы работают, сколько калорий сжигается и как правильно тренироваться.
Скакалка — отличная альтернатива кардиотренировкам, если бег или велотренажер не вызывают восторг. Регулярные занятия помогают избавиться от лишнего веса, подтянуть мышцы и даже побороть целлюлит. Прыжки улучшают работу сердца и сосудов, повышают общую выносливость и заряжают энергией.
Но прыгать на скакалке можно не всем. При проблемах с суставами, болезнях сердца, астме или варикозе от таких тренировок лучше отказаться. Людям с большим лишним весом следует сначала похудеть на 15-20 кг, чтобы снизить нагрузку на сердце, а потом уже вводить прыжки.
Основная нагрузка ложится на мышцы ног — икры, квадрицепсы и бицепсы бедер. Также задействованы ягодицы, пресс и спина, а руки и кисти работают при вращении скакалки. Но если цель — большие мышцы, скакалка не лучший вариант. Это больше кардио, помогающее сжигать жир и формировать стройную фигуру.
Прыжки сжигают от 12 до 20 калорий в минуту — в зависимости от веса, интенсивности и выносливости. За час активной тренировки можно потерять примерно 900 ккал. С опытом можно усложнять упражнения, увеличивая эффективность.
Чтобы похудеть, прыжки на скакалке лучше комбинировать с силовыми упражнениями в формате круговых тренировок. Можно включать приседания, отжимания и другие нагрузки — это ускорит жиросжигание и проработает разные группы мышц.
Постепенно увеличивайте время тренировок и сложность упражнений. Правильная техника прыжков — залог безопасности и эффективности: не прыгайте слишком высоко, следите за ровной спиной и комфортным хватом скакалки.
Главное — равномерное дыхание и мягкое приземление. Частые ошибки новичков — чрезмерное усердие в первые тренировки, отсутствие разминки и растяжки, слишком высокая скорость прыжков. Начинайте с небольшого количества повторений и увеличивайте нагрузку постепенно.
После освоения базовых прыжков можно перейти к:
Для новичков: 50 прыжков в первый день, 80 — во второй, 100 — в третий, день отдыха, затем 130 и так далее. Можно сразу включать HIIT-тренировки, учитывая выносливость.
Скакалка должна подходить по росту: поставьте ногу на середину троса, подняв ручки вверх. Если ручки на уровне плеч — снаряд идеален. Удобство рукояток и целостность троса тоже важны: без заломов и трещин.
Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.
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