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Мечта о больших деньках в Аль-Насре или реальность в Зените: выбор Жерсона

Жерсон сожалеет о выборе: контракт с Зенитом вместо внушительного заработка в Аль-Насре
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Спорт

Полузащитник Жерсон выражает сожаление по поводу своего перехода в "Зенит" вместо подписания контракта с "Аль-Насром". 

Зенит
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зенит

Согласно иинформации издания O Globo, 28-летний футболист по четырёхлетнему соглашению с "сине-бело-голубыми" заработает меньше, чем ему предлагали в саудовском клубе. "Аль-Наср" предлагал Жерсону контракт на два года с окладом в € 30 млн в год до вычета налогов, а также возможность играть и тренироваться вместе с Криштиану Роналду.

Жерсон и его агент вели переговоры с "Аль-Насром", но к тому моменту все документы с "Зенитом" уже были подписаны, и клуб переводил € 25 млн за трансфер футболиста.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Же́рсон Са́нтос да Си́лва (порт.-браз. Gerson Santos da Silva; род. 20 мая 1997, Белфорд-Рошу), или же просто Же́рсон (порт.-браз. Gerson) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Фламенго».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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