Секрет идеальных ягодиц: приседание танцора — эффективный метод без операций

Секреты красивого тела: приседания танцора от Одри Брун

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Мечтаете о стройной и упругой попе без хирургического вмешательства? Есть эффективный способ достичь этой цели — упражнение в стиле пилатеса, которое можно выполнять прямо у себя дома. Оно не только улучшит форму ягодиц, но и укрепит мышцы бедер, пресса и сделает талию более изящной.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в купальнике

Приседание танцора: ключ к округлым ягодицам

Это упражнение, известное как "приседание танцора", помогает не только сформировать красивые ягодицы, но и улучшить осанку, укрепить мышцы ног и пресса. Оно особенно популярно среди физиотерапевтов, таких как Одри Брун, которая рекомендует его в своей книге Pilates au mur pour une silhouette toifiée .

Упражнение задействует три основные мышцы ягодиц: большую, среднюю и малую. Регулярные тренировки помогут сделать их более сильными и упругими, придавая ягодицам желаемую форму, пишет grazia.fr.

Как правильно выполнять приседание танцора?

Для выполнения упражнения вам понадобится только стена. Одри Брун советует встать лицом к стене, соединить пятки и расставить носки в стороны, как у танцора. Руки вытянуть вперед, положив ладони на стену на уровне плеч. На вдохе медленно опуститесь назад, представляя, что собираетесь сесть. Колени должны сгибаться и раздвигаться в том же направлении, что и носки. Тело наклонить вперед, сохраняя прямую линию от пальцев ног до таза. На выдохе поднимите пятки, возвращаясь в исходное положение. Повторите движение 10 раз для достижения лучших результатов. Важно сохранять напряжение в ягодицах и животе на протяжении всего упражнения. Чтобы проработать внутреннюю часть бедер, старайтесь держать ноги вместе при возвращении в исходное положение. Это поможет сделать ноги более стройными и подтянутыми.

Преимущества упражнения

Формирование округлых ягодиц : Регулярные тренировки помогут укрепить и увеличить мышцы ягодиц, придавая им красивую форму.

: Регулярные тренировки помогут укрепить и увеличить мышцы ягодиц, придавая им красивую форму. Укрепление бедер: Упражнение развивает силу и выносливость мышц бедер, делая ноги более стройными и привлекательными.

Упражнение развивает силу и выносливость мышц бедер, делая ноги более стройными и привлекательными. Улучшение осанки : Правильное выполнение упражнения помогает улучшить осанку и укрепить мышцы спины.

: Правильное выполнение упражнения помогает улучшить осанку и укрепить мышцы спины. Подтяжка пресса: Во время выполнения приседания танцора активно задействуется пресс, что способствует его укреплению.

Попробуйте это упражнение и наслаждайтесь результатами!

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

