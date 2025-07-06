Бурпи: одно упражнение, которое прокачает всё тело за считанные минуты

Взрывное упражнение: как бурпи укрепит всё тело и повысит метаболизм

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Если вы ищете одно упражнение, которое прокачает всё тело, ускорит метаболизм и выжмет из вас максимум за считанные минуты — вам нужен бурпи.

Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина делает бёрпи

Это взрывное движение сочетает в себе приседание, планку, отжимание и прыжок вверх, превращаясь в полноценную тренировку без единого тренажёра. Во время бурпи работают ноги, ягодицы, грудные мышцы, плечи, трицепсы, пресс и мышцы кора — по сути, всё, что только можно включить в работу.

Кроме того, бурпи разгоняет сердечный ритм до уровня высокоинтенсивного кардио, помогая сжигать жир и улучшать выносливость. При этом для выполнения не нужно ни оборудования, ни зала — только собственный вес и немного воли. Десять-пятнадцать повторений в несколько кругов способны заменить полноценную тренировку, особенно если вы ограничены во времени.

Главное — соблюдать технику и не сдаваться после первого подхода. Бурпи не просто укрепляет тело, он дисциплинирует разум.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

