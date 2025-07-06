Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крапива как натуральное удобрение: эффективная подкормка без химии и затрат
Почему сразу после еды тянет в туалет — объяснение, о котором вы не знали
Мечта родителей в цифрах: сколько стоит по минимуму обставить детскую комнату в 2025 году
Отдых на кону: этот способ кражи данных работает молниеносно — не попадитесь
Инновационный способ очистки бассейна
Чудеса городской системы: как новые обозначения светофоров меняют движение!
Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни
Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
Золотистый картофель фри: раскрываем рецепт с приправами и советами от шефа

Секреты фитнеса для мужчин старше 60: как избежать тренированного давления

Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60
1:03
Спорт

Фитнес-специалист Джуди Лог поделился рекомендациями по тренировкам для мужчин старше 60 лет. Он предупредил, что упражнения, во время которых голова опускается ниже уровня сердца, нежелательны, так как могут вызвать головокружение и спровоцировать повышение артериального давления.

Равновесие
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Равновесие

Вместо традиционных отжиманий тренер посоветовал сосредоточиться на тренировке корпуса и плеч — например, выполнять упражнение под названием "мертвый жук" и отжимания от стены.

Чтобы снизить нагрузку на суставы и кости, Лог рекомендовал приседать, контролируя технику и не допуская округления спины или чрезмерного подгибания коленей.

По его словам, такие приседания помогают равномерно распределить нагрузку и облегчают давление на позвоночник, пишет Men Today.

Также тренер советует включать в программу сплит-приседания, при которых одна нога находится впереди, а другая — сзади, что способствует улучшению баланса и укреплению мышц.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона
Новости спорта
Я не верил ушам: шок Макача от публики Уимблдона Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Последние материалы
Чудеса городской системы: как новые обозначения светофоров меняют движение!
Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни
Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
Золотистый картофель фри: раскрываем рецепт с приправами и советами от шефа
Цены на кофе в Перми выросли, но интернет-спрос удвоился
Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60
Оксана Самойлова о первом парне дочери: почему Джиган согласился на знакомство
Что не брать с собой в отпуск: список неудобных летних платьев от стилистов
Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Утренняя привычка с риском: что может скрываться в чайном пакетике с яркой этикеткой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.