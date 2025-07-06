Секреты фитнеса для мужчин старше 60: как избежать тренированного давления

Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60

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Фитнес-специалист Джуди Лог поделился рекомендациями по тренировкам для мужчин старше 60 лет. Он предупредил, что упражнения, во время которых голова опускается ниже уровня сердца, нежелательны, так как могут вызвать головокружение и спровоцировать повышение артериального давления.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Равновесие

Вместо традиционных отжиманий тренер посоветовал сосредоточиться на тренировке корпуса и плеч — например, выполнять упражнение под названием "мертвый жук" и отжимания от стены.

Чтобы снизить нагрузку на суставы и кости, Лог рекомендовал приседать, контролируя технику и не допуская округления спины или чрезмерного подгибания коленей.

По его словам, такие приседания помогают равномерно распределить нагрузку и облегчают давление на позвоночник, пишет Men Today.

Также тренер советует включать в программу сплит-приседания, при которых одна нога находится впереди, а другая — сзади, что способствует улучшению баланса и укреплению мышц.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

