Секреты фитнеса для мужчин старше 60: как избежать тренированного давления

Фитнес-специалист Джуди Лог поделился рекомендациями по тренировкам для мужчин старше 60 лет. Он предупредил, что упражнения, во время которых голова опускается ниже уровня сердца, нежелательны, так как могут вызвать головокружение и спровоцировать повышение артериального давления.
Вместо традиционных отжиманий тренер посоветовал сосредоточиться на тренировке корпуса и плеч — например, выполнять упражнение под названием "мертвый жук" и отжимания от стены.
Чтобы снизить нагрузку на суставы и кости, Лог рекомендовал приседать, контролируя технику и не допуская округления спины или чрезмерного подгибания коленей.
По его словам, такие приседания помогают равномерно распределить нагрузку и облегчают давление на позвоночник, пишет Men Today.
Также тренер советует включать в программу сплит-приседания, при которых одна нога находится впереди, а другая — сзади, что способствует улучшению баланса и укреплению мышц.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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