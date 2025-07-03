Удар по репутации: как Коко Гауфф проиграла уже в первом круге Уимблдона

Американская теннисистка Коко Гауфф, действующая чемпионка "Ролан Гаррос" и вторая ракетка мира, неожиданно уступила уже в первом круге Уимблдона 2025 года. В матче против украинской спортсменки Даяны Ястремской, занимающей 42-е место в мировом рейтинге, Гауфф проиграла в двух сетах со счетом 6:7(3), 1:6.
Для 21-летней Коко, которая пока не может добиться значимых результатов на травяных кортах Уимблдона, это стало очередным подтверждением сложностей на этом турнире — до сих пор ей не удавалось пробиться даже в четвертьфинал.
В отличие от остальных турниров Большого шлема, на Уимблдоне она не входила в число восьми сильнейших.
На этом Уимблдонском чемпионате уже потерпели поражения сразу три теннисистки из топ-10. Помимо Гауфф, накануне испанка Паула Бадоса, посеянная под номером 2, уступила британке Кэти Боултер (43-я ракетка), а первая ракетка мира китаянка Циньвэнь Чжэн проиграла чешской спортсменке Катерине Синяковой.
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