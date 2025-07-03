Удар по репутации: как Коко Гауфф проиграла уже в первом круге Уимблдона

Шок на Уимблдоне: украинка Ястремская выбивает вторую ракетку мира с турнира

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Американская теннисистка Коко Гауфф, действующая чемпионка "Ролан Гаррос" и вторая ракетка мира, неожиданно уступила уже в первом круге Уимблдона 2025 года. В матче против украинской спортсменки Даяны Ястремской, занимающей 42-е место в мировом рейтинге, Гауфф проиграла в двух сетах со счетом 6:7(3), 1:6.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Для 21-летней Коко, которая пока не может добиться значимых результатов на травяных кортах Уимблдона, это стало очередным подтверждением сложностей на этом турнире — до сих пор ей не удавалось пробиться даже в четвертьфинал.

В отличие от остальных турниров Большого шлема, на Уимблдоне она не входила в число восьми сильнейших.

На этом Уимблдонском чемпионате уже потерпели поражения сразу три теннисистки из топ-10. Помимо Гауфф, накануне испанка Паула Бадоса, посеянная под номером 2, уступила британке Кэти Боултер (43-я ракетка), а первая ракетка мира китаянка Циньвэнь Чжэн проиграла чешской спортсменке Катерине Синяковой.

Уточнения

Уимблдонский турнир 2025 (англ. The 2025 Wimbledon Championships) — 138-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.