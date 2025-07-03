Футбол навсегда изменится: главные нововведения в правилах с 2025 года

Революция в футболе: 8 новых правил, которые изменят игру навсегда

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

С 1 июля 2025 года в футбольные правила внесены существенные коррективы, которые призваны повысить динамичность, справедливость и прозрачность игры. Международный футбольный союз IFAB утвердил восемь важных изменений, которые уже начали применяться на практике и вскоре станут обязательными для всех официальных матчей.

Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стадион московского "Локомотива"

Одним из самых заметных нововведений стало увеличение времени, которое вратарь может держать мяч в руках, — теперь оно составляет восемь секунд вместо прежних шести. При этом, если голкипер затягивает с розыгрышем, команда соперника не просто получает косвенный фол, а право на угловой удар. Судьи при этом получили возможность визуально отслеживать время, показывая всем участникам и зрителям, сколько осталось секунд до нарушения, что ранее было лишь условным правилом.

Новое регулирование коснулось и способов возобновления игры после остановок, вызванных не нарушениями, а например, травмами. Мяч возвращают той стороне, что последней коснулась снаряда.

Также изменился подход к наказаниям при случайном касании мяча вне поля. Теперь, если игрок, тренер или даже удалённый участник матча случайно тронет мяч, который уходит за линию поля, это не приведёт к карточке — будет назначен лишь косвенный фол. Такое решение IFAB объяснил стремлением избежать несправедливых санкций за непреднамеренные действия, не влияющие на развитие эпизода.

Правила офсайда стали точнее: теперь в расчёт берётся последний контакт с мячом, а не первый, как было раньше. Это особенно важно, когда игроки несколько раз касаются мяча перед передачей — новое правило поможет судьям и системам VAR принимать более корректные решения, исключая спорные моменты.

Особое внимание уделено серии пенальти. В случае, если исполнитель случайно касается мяча второй раз в момент пробития и забивает, удар будет перебит, а если гол не забит — зафиксирован косвенный фол в пользу защиты. Эта норма появилась после неоднозначных ситуаций, таких как отменённый пенальти в матче Лиги чемпионов с участием Хулиана Альвареса, и призвана снять двусмысленность в трактовках.

Помощник судьи при исполнении пенальти теперь располагается на уровне последней линии защитников, а не на линии ворот, что позволяет лучше контролировать ранний выход игроков и прочие нарушения в момент удара.

Наконец, особое новшество — публичное озвучивание решений VAR. Если технические возможности позволяют, судьи теперь могут объяснять причины своих решений через микрофон, чтобы игроки и зрители понимали ход событий, а недоразумения и споры сокращались. Такая практика была успешно протестирована на крупных турнирах и показала высокую эффективность.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире.

