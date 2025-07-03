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Как травмы и конкуренция разрушили карьеру самого молодого бомбардира Бундеслиги

Падение африканского Месси: как Юссуфа Мукоко прошёл путь от восхищения мира до дешёвого трансфера из Боруссии
3:12
Спорт

В октябре 2020 года Самуэль Это'о назвал 15-летнего Юссуфу Мукоко преемником Лионеля Месси. Молодой талант с впечатляющей статистикой — 141 гол в 88 матчах за молодежные команды — казался будущей звездой мирового футбола. Сам Мукоко не скрывал амбиций: мечтал выиграть Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в составе дортмундской "Боруссии".

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

В ноябре 2020 года, в 16 лет и 1 день, Мукоко стал самым молодым игроком "Боруссии" в Бундеслиге, заменив Эрлинга Холанна. Он сразу же установил новые рекорды — стал самым молодым игроком и бомбардиром Лиги чемпионов и Бундеслиги соответственно. Однако уже в дебютном сезоне молодого форварда остановила серьёзная травма ноги.

Возвращение в строй совпало с приходом нового тренера Марко Розе, который выбрал в атаке других игроков, включая Дониэлла Малена. Мукоко играл мало, а постоянные мышечные проблемы мешали проявить себя. Даже несмотря на победный гол в финальном туре, роль игрока оставалась скромной.

С возвращением Эдина Терзича в 2022 году Мукоко снова получил больше игрового времени. Он принял участие в 10 голах за первые 12 туров, забил важный мяч в дерби против "Баварии", став самым молодым бомбардиром в истории противостояния. Выступления Мукоко отметили и в сборной Германии — он стал самым молодым немцем на ЧМ-2022, напоминает goal.com.

После чемпионата мира у форварда начались проблемы — голы перестали приходить, он потерял место в основе, а затем получил очередную травму лодыжки. Вернувшись на поле, столкнулся с конкуренцией со стороны Халлера и Маленa, и стал выходить преимущественно на замены.

На чемпионате Европы U-21 Мукоко промахнулся с пенальти и подвергся расистским нападкам в соцсетях. Снова травмировался и пропустил важные матчи, а его команда заняла последнее место в группе.

В 2023 году дортмундский клуб продлил контракт с Мукоко, но уже не рассматривал его как ключевого игрока. Появление Никласа Фюллькруга усугубило ситуацию — Мукоко стал третьим вариантом в атаке. Агент игрока в интервью вызвал недовольство клуба, и летом 2024 года форвард был отдан в аренду "Ницце".

В Лиге 1 Мукоко забил лишь два гола за 22 матча и большую часть сезона провёл на скамейке запасных. Тренер объяснил это большим выбором нападающих и недостатком результативности самого игрока.

Возвращение в Дортмунд в июне 2025 года не спасло карьеру — клуб согласился продать его за символическую сумму в "Копенген", завершив почти десятилетнее сотрудничество.

Уточнения

«Бору́ссия» (нем  Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, немецкое произношение: [boˈʁʊsi̯aː ˈdɔɐ̯tmʊnt] ) — профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия. Основан в 1909 году.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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