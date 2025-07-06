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Очнулся от зимней спячки: как мышечная память помогает вернуть форму за 3 недели

Как отсутствие тренировок не влияет на мышечную память: развенчиваем мифы
2:12
Спорт

Мышечная память относится к способности организма более эффективно восстанавливать мышечную массу после периода бездействия. Это явление широко обсуждается в области спортивной науки, но его возникновение у людей все еще является предметом споров.

Набор мышечной массы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набор мышечной массы

Исследователи принимают теорию о том, что когда мышцы растут, они добавляют новые ядра к мышечным волокнам. Даже если мышца сокращается из-за отсутствия тренировок, эти дополнительные ядра остаются, что способствует росту мышц, когда мы возобновляем тренировки.

Для развития мышечной памяти необходимо регулярно практиковать упражнения с сопротивлением, например силовые тренировки. Нам необходимо подвергать себя этому типу тренировок, чтобы способствовать росту мышц и, следовательно, развитию мышечной памяти. Исследования показывают, что первые три недели тренировок имеют решающее значение для этого процесса. В этот период, помимо роста мышц, происходит моторное обучение, что помогает поддерживать технику даже после перерывов в тренировках.

Регулярные упражнения жизненно важны для сохранения преимуществ силовых тренировок. Эти практики стимулируют секрецию миокинов, которые важны для метаболического здоровья и могут влиять на такие состояния, как ожирение и диабет 2 типа.

Мышечная память может быть ценным союзником для тех, кто хочет вернуться к тренировкам после перерыва. Она позволяет организму быстрее восстанавливать мышечную массу, что особенно полезно для спортсменов или людей, которые прекращают тренировки по состоянию здоровья или по личным причинам.

Мышечная память — это явление, которое может облегчить возвращение к тренировкам после периодов бездеятельности.

Хотя это не заменяет необходимость регулярных тренировок, это может ускорить процесс восстановления мышц и помочь сохранить изученную технику. Однако важно помнить, что постоянные упражнения необходимы для сохранения преимуществ силовых тренировок и для общего состояния здоровья.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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