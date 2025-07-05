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Как правильно выполнять три упражнения для быстрого набора силы в бодибилдинге? Рекомендуем!

Успех в бодибилдинге: как три простых упражнения могут помочь новеньким
1:31
Спорт

Для тех, кто только начинает заниматься бодибилдингом, выбор правильных упражнений может иметь решающее значение в наборе силы.

мужчина с гантелями
Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина с гантелями

Комплексные движения, которые одновременно задействуют несколько групп мышц, особенно рекомендуются для новичков. Они помогают создать прочную основу и ускорить результаты при последовательном и правильном выполнении.

Среди наиболее рекомендуемых вариантов три упражнения выделяются своей эффективностью и простотой: приседания, жимы лежа и становая тяга. Известно, что эти движения активируют большие мышечные области, способствуя быстрой и безопасной адаптации для тех, кто делает первые шаги в спортзале.

Для тех, кто хочет структурировать эффективную тренировку, можно объединить три движения в одном сеансе, чередуя их с периодами отдыха. Предлагаемое разделение будет следующим:

  • Приседания: 3 подхода по 8-12 повторений
  • Жим лежа: 3 подхода по 8-12 повторений
  • Становая тяга: 3 подхода по 8-10 повторений

Между каждым подходом рекомендуется отдых от 60 до 90 секунд для восстановления.

Со временем можно будет скорректировать количество подходов и повторений в соответствии с развитием практикующего, всегда отдавая приоритет качеству движения и безопасности во время тренировки.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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