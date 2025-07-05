Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ребёнок в 22 года: дочь Тимати Алиса высказалась о будущем в разговоре с бабушкой Симоной
Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
Все 125 Jesko проданы — как Koenigsegg справляется с гигантским спросом?
Идеи для украшения стены над диваном: от зеркал до живых растений
Густая посадка гороха даёт больше стручков — проверено дачниками
Что скрывают четырёх- и пятизвёздочные отели Египта: минимальные требования к комфорту
Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе

Зачем вести дневник питания? Узнайте, как 5 простых шагов изменят вашу фигуру и здоровье

Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
1:47
Спорт

Число людей с избыточным весом стремительно растет во многих странах. Этот рост выходит далеко за рамки эстетической проблемы. К 2025 году последствия этого состояния будут напрямую влиять на физическое и эмоциональное здоровье, что делает внимание к этой проблеме еще более актуальным.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Накопление жира в организме может привести к таким заболеваниям, как диабет 2 типа, гипертония и проблемы с сердцем.

Кроме того, избыточный вес ставит под угрозу благополучие в нескольких областях: от ограниченной подвижности до низкой самооценки. Поэтому понимание последствий и осознанные действия имеют важное значение для содействия более сбалансированной и здоровой жизни.

Инвестирование в сбалансированную диету и отказ от ультраобработанных продуктов являются основными привычками для предотвращения набора веса.

Вот некоторые установки, которые способствуют этому процессу:

  • Осознанный выбор времени приема пищи
  • Хороший ночной сон и поддержание режима отдыха
  • Сокращение потребления сладостей и жареной пищи
  • Употребление большего количества воды в течение дня
  • Установленное время приема пищи.

Некоторые практические шаги могут все упростить:

  • Создайте дневник питания с реальными заметками
  • Выбирайте приятные и устойчивые физические нагрузки
  • Отслеживайте свой прогресс с помощью простых записей
  • Ставьте реалистичные цели и отмечайте небольшие достижения
  • Опирайтесь на эмоциональную поддержку окружающих

Поэтому при правильном планировании и поддержке контроль веса становится возможным и здоровым процессом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Еда и рецепты
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
Рейтинг самых уязвимых пород собак к диарее: какие псы в зоне риска?
Грибы, тефлон, бактерии: что вам нужно знать о мультиварках?
Нидерланды выбрали деньги вместо Украины и отказались от поддержки
Oasis взорвали Кардифф: легендарное воссоединение братьев Галлахеров после 16 лет вражды
НАТО отступает и призывает Европу учить русский язык
Почему летом проще найти работу: секреты сезонного трудоустройства
Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут
Как спит кошка: позы, сигнализирующие об усталости и доверии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.