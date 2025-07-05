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Один секрет избавления от боли в спине: всего 5 минут в день для облегчения!

Секрет здоровой спины: 5 минут упражнений, которые могут изменить вашу жизнь
1:51
Спорт

Боль в спине может влиять как на производительность, так и на качество жизни, мешая выполнять повседневные задачи и, в более тяжелых случаях, ограничивая движение. Поиск облегчения часто приводит к сложным решениям, но недавние исследования показывают, что простое упражнение, выполняемое всего пять минут в день, может значительно способствовать уменьшению этой боли.

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Эти упражнения можно адаптировать в соответствии с уровнем физической подготовки человека, и их легко выполнять дома, без необходимости в сложном оборудовании.

При регулярной практике они помогают повысить мышечную выносливость и предотвратить рецидивы болей в спине. В идеале, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как их выполнять или об их ограничениях, проконсультируйтесь со специалистом по физическому здоровью, который поможет вам с необходимыми корректировками.

  • Растяжка "кошка и корова": выгните и округлите спину, медленно чередуя в течение 1 минуты.
  • Касание пальцев ног: встаньте прямо, наклоните туловище вперед и попытайтесь дотянуться до ног, удерживая положение в течение 30 секунд.
  • Изометрическая планка: положите предплечья и кончики ног на пол, удерживая тело в ровном положении в течение 1 минуты.
  • Скручивание лежа: лягте на спину, согните колени и осторожно вращайте ими в одну сторону, затем в другую, оставаясь по 30 секунд на каждой стороне.

Хотя простые упражнения могут быть полезны, важно следить за интенсивностью и частотой боли. Если дискомфорт сохраняется, усиливается или сопровождается другими симптомами, такими как покалывание или потеря силы, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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