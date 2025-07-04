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Боль в колене больше не помешает: откройте для себя 5 уникальных упражнений!

Упражнения для укрепления коленей: 5 эффективных методов от медиков!
1:24
Спорт

Боль в колене — распространенная жалоба среди людей всех возрастов, которая может быть вызвана травмами, износом суставов или даже малоподвижным образом жизни. Чтобы облегчить этот дискомфорт, специалисты по здравоохранению рекомендуют некоторые специальные упражнения, поскольку они помогают укрепить мышцы вокруг сустава и улучшить подвижность.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ноги

Несколько упражнений можно включить в свою программу, чтобы облегчить боль и укрепить колено. Некоторые из наиболее рекомендуемых — это движения, которые задействуют разные группы мышц, не создавая слишком большой нагрузки на сустав.

Ниже приведены пять лучших упражнений:

  1. Подъем прямой ноги: укрепляет четырехглавую мышцу, не требуя сгибания колена.
  2. Приседание с поддержкой: выполняется с помощью стула, активирует бедра и ягодицы.
  3. Мостик бедра: прорабатывает ягодицы и подколенные сухожилия, улучшая устойчивость.
  4. Растяжка подколенных сухожилий: повышает гибкость и снижает напряжение в задней части бедра.
  5. Упражнение на баланс на одной ноге: укрепляет стабилизирующие мышцы и улучшает проприоцепцию.

Эти упражнения, если их выполнять правильно и регулярно, могут помочь уменьшить боль и укрепить коленный сустав, способствуя улучшению качества жизни.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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