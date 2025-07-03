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Забудьте о боли: как плавание и другие низкоинтенсивные упражнения спасают ваши ноги

Низкоинтенсивные тренировки: что выбрать при болях в коленях — советы от врачей
2:22
Спорт

Люди, которые живут с болью в колене, часто ищут альтернативы для поддержания физической активности без усугубления дискомфорта. Ниже расскажем о безопасных упражнениях.

Женщина в бассейне
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне

Низкоинтенсивные упражнения являются вариантами, рекомендуемыми врачами, для тех людей, которые страдают от боли в коленях. Они минимизируют нагрузку на суставы, способствуя подвижности и качеству жизни. Кроме того, эти упражнения способствуют укреплению мышц, что может помочь защитить колено и уменьшить эпизоды боли.

Выполняя упражнения с низкой ударной нагрузкой, можно безопасно поддерживать режим упражнений, способствуя таким преимуществам, как улучшение кровообращения, контроль веса тела и повышение гибкости. Эти практики также рекомендуются людям, проходящим реабилитацию или страдающим хроническими заболеваниями, такими как остеоартрит, поскольку они позволяют избежать резких движений и снижают риск получения травм.

Есть несколько вариантов упражнений с низкой ударной нагрузкой, которые можно включить в программу для тех, кто испытывает боль в колене. Эти упражнения помогают укрепить мышцы, повысить гибкость и улучшить стабильность суставов, не вызывая перегрузки. Некоторые из наиболее рекомендуемых альтернатив включают:

  • Плавание: приводит в движение все тело, способствуя укреплению мышц без прямого воздействия на суставы.
  • Вращение педалей на велотренажере: позволяет регулировать интенсивность и защищает колено от резких движений.
  • Пилатес: фокусируется на укреплении корпуса и стабилизирующих мышц с помощью контролируемых и плавных упражнений.
  • Растяжка: улучшает гибкость и снимает напряжение вокруг колена.
  • Укрепляющие упражнения с эластичными лентами: позволяет постепенно и без воздействия на мышцы.

Кстати, плавание часто рекомендуется людям с болью в коленях из-за отсутствия ударной нагрузки. Во время плавания тело поддерживается водой, что исключает давление на суставы и позволяет выполнять большие, скоординированные движения. Это помогает укрепить мышцы, не вызывая дискомфорта или риска получения травмы.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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