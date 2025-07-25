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В 50 лет почувствуйте себя на 25: эта простая привычка с большой отдачей избавит от боли в спине

Это ежедневное занятие может снизить риск возникновения хронической боли в спине на 23%
1:46
Спорт

Сегодня мы ходим на беговых дорожках в спортзале, гуляем во время обеденного перерыва или делаем замеры шагов по дороге на работу. И хотя мы уже знаем, что заветные 10 000 шагов в день способствуют снижению веса и укреплению сердца, новое исследование предполагает, что это также может помочь снизить риск возникновения болей в спине.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Исследование показало, что ходьба всего 100 минут в день связана со снижением риска развития хронической боли в пояснице на 23%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году более 840 миллионов человек во всем мире, как ожидается, будут испытывать боль в пояснице. В связи с этим исследователи решили изучить, связаны ли ежедневный объем и интенсивность ходьбы с риском развития хронической боли в пояснице.

Чтобы изучить связь между ходьбой и болью в спине, исследователи проанализировали данные более 11 000 взрослых в рамках норвежского исследования HUNT.

С 2017 по 2019 год участники в течение семи дней носили акселерометры для отслеживания времени ходьбы. С 2021 по 2023 год они сообщали, испытывали ли они боль в спине.

Участники были разделены на группы по продолжительности ежедневной ходьбы: менее 78 минут, 78-100 минут, 101-124 минуты и более 125 минут.

Исследователи обнаружили, что по мере увеличения времени ежедневной ходьбы риск возникновения боли в пояснице снижался.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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