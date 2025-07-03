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Как укрепить живот без изнурительных скручиваний — 5 упражнений, которые удивят вас!

Укрепляем живот с помощью 5 уникальных упражнений — никаких традиционных движений!
1:20
Спорт

Укрепление живота является общей целью для тех, кто хочет улучшить осанку, физическую работоспособность и эстетику тела. Однако многие люди не знают, что можно добиться четкого корпуса без традиционных упражнений на пресс, таких как скручивания. Несколько упражнений интенсивно активируют мышцы живота, способствуя выразительным и более динамичным результатам.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

Функциональные и составные движения являются важными союзниками в этом процессе, поскольку они задействуют несколько групп мышц и способствуют общей работе.

  1. Боковая планка: укрепляет косые мышцы живота и улучшает равновесие.
  2. Приседание с отягощением: активизирует корпус, стабилизируя движение.
  3. Супермен: прорабатывает поясницу и помогает с осанкой.
  4. Русский твист: фокусируется на вращении туловища и косых мышцах.
  5. Берпи: сочетает силу, сопротивление и активацию брюшного пресса.

Включение этих упражнений в вашу программу тренировок обеспечивает различные стимулы для живота, делая процесс определения рельефа более эффективным и менее повторяющимся. Выбор движений должен учитывать уровень физической подготовки и индивидуальные цели.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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