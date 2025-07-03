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Суперфуды: волшебство или маркетинговый обман? Узнай, как не попасться на крючок рекламы!

Здоровье без суперфудов: секреты простого питания
4:36
Спорт

Модный термин "суперфуд" часто называют продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Но учёные предупреждают: это в первую очередь маркетинговый ход, а не волшебное решение для здоровья.

Годжи
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Годжи

Чтобы действительно питаться правильно, важно соблюдать сбалансированный рацион. Какие продукты обычно попадают в разряд суперфудов, можно ли заменить заморские новинки привычными овощами и как питание влияет на молодость и красоту — разбираемся вместе.

Спирулина и куркума

Суперфуды — это продукты, где много витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки и полезных жирных кислот. Но это не панацея, а скорее маркетинговый приём.

Их ценность раскрывается только в рамках сбалансированного питания. Суперфуды — продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ, но термин больше маркетинговый, чем научный. Это скорее модный тренд и рекламный ход.

Раньше суперфудами называли гречку, потом — ягоды годжи и семена чиа. Сейчас популярность завоевал кефир, который называют русским суперфудом. Но научных доказательств его уникальности мало — его легко заменить ряженкой или простоквашей, как ягоды годжи можно заменить малиной или голубикой.

Популярных суперфуды

  1. Ягоды (годжи, асаи, черника, облепиха) — антиоксиданты, помогают замедлить старение и укрепить иммунитет.
  2. Семена (чиа, лен, конопляные) — источник омега-3, клетчатки и белка, полезны для сердца и пищеварения.
  3. Водоросли спирулина и хлорелла — много белка, железа и хлорофилла, обладают детокс-эффектом.
  4. Куркума — содержит куркумин, мощный противовоспалительный компонент.
  5. Мед манука и прополис — природные антисептики, поддерживают иммунитет.
  6. Имбирь и чеснок — укрепляют иммунитет и борются с вирусами.
  7. Авокадо — полезные жиры, калий и витамин Е для сердца и кожи.
  8. Какао-бобы и матча — антиоксиданты, улучшают мозговую деятельность и настроение.

Для тех, кто хочет составить рацион под свои нужды — будь то детокс, энергия или иммунитет советуем обратиться к нутрициологу.

В чем опасность

Некоторые суперфуды могут вызывать аллергию, особенно если речь идёт о редких заморских продуктах. Их стоит вводить в рацион постепенно и с осторожностью.

Аналоги

Польза свеклы и крестоцветных

Гастроэнтерологи особо выделяет свеклу — обычный, доступный овощ с массой полезных свойств. В ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает при запорах.

Свекла содержит бетаин — вещество, помогающее печени восстанавливаться и детоксицироваться. В свекле есть хром, марганец, железо и витамин С, которые поддерживают нервную систему, сосуды и обмен веществ.

Ещё один суперфуд из обычных овощей — брокколи и капуста. Они способствуют нормальной работе кишечника, поддерживают уровень сахара и помогают коже оставаться упругой и молодой благодаря стимуляции выработки коллагена.

В брокколи содержится сульфорафан — природное вещество, которое помогает выводить из организма тяжёлые металлы и снижать воспаление. Капуста богата кремнием, который улучшает состояние кожи, волос и ногтей — это один из самых доступных способов сохранить молодость.

Рыба и омега-3

Рыба, особенно лососевые, — важный продукт для здоровья мозга и сосудов. В ней много белка и омега-3 жирных кислот, которые усваиваются почти на 90%. Диетолог советует включать в рацион жирную рыбу два раза в неделю по 120-130 граммов.

Принципы здорового питания

  • Рекомендуем ориентироваться на средиземноморскую диету, где основа — овощи, фрукты, зелень и бобовые.
  • "Гарвардская тарелка" — хороший ориентир: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — белки (рыба, мясо, яйца, бобовые), ещё четверть — цельнозерновые продукты.
  • Важно ограничивать красное мясо до 400 граммов в неделю и насыщенные жиры — не более 10% от суточной калорийности. Трансжиры следует полностью исключить.

Уточнения

Суперфуд — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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