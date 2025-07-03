Суперфуды: волшебство или маркетинговый обман? Узнай, как не попасться на крючок рекламы!

Модный термин "суперфуд" часто называют продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Но учёные предупреждают: это в первую очередь маркетинговый ход, а не волшебное решение для здоровья.
Чтобы действительно питаться правильно, важно соблюдать сбалансированный рацион. Какие продукты обычно попадают в разряд суперфудов, можно ли заменить заморские новинки привычными овощами и как питание влияет на молодость и красоту — разбираемся вместе.
Суперфуды — это продукты, где много витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки и полезных жирных кислот. Но это не панацея, а скорее маркетинговый приём.
Их ценность раскрывается только в рамках сбалансированного питания. Суперфуды — продукты с очень высокой концентрацией полезных веществ, но термин больше маркетинговый, чем научный. Это скорее модный тренд и рекламный ход.
Раньше суперфудами называли гречку, потом — ягоды годжи и семена чиа. Сейчас популярность завоевал кефир, который называют русским суперфудом. Но научных доказательств его уникальности мало — его легко заменить ряженкой или простоквашей, как ягоды годжи можно заменить малиной или голубикой.
Для тех, кто хочет составить рацион под свои нужды — будь то детокс, энергия или иммунитет советуем обратиться к нутрициологу.
Некоторые суперфуды могут вызывать аллергию, особенно если речь идёт о редких заморских продуктах. Их стоит вводить в рацион постепенно и с осторожностью.
Гастроэнтерологи особо выделяет свеклу — обычный, доступный овощ с массой полезных свойств. В ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает при запорах.
Свекла содержит бетаин — вещество, помогающее печени восстанавливаться и детоксицироваться. В свекле есть хром, марганец, железо и витамин С, которые поддерживают нервную систему, сосуды и обмен веществ.
Ещё один суперфуд из обычных овощей — брокколи и капуста. Они способствуют нормальной работе кишечника, поддерживают уровень сахара и помогают коже оставаться упругой и молодой благодаря стимуляции выработки коллагена.
В брокколи содержится сульфорафан — природное вещество, которое помогает выводить из организма тяжёлые металлы и снижать воспаление. Капуста богата кремнием, который улучшает состояние кожи, волос и ногтей — это один из самых доступных способов сохранить молодость.
Рыба, особенно лососевые, — важный продукт для здоровья мозга и сосудов. В ней много белка и омега-3 жирных кислот, которые усваиваются почти на 90%. Диетолог советует включать в рацион жирную рыбу два раза в неделю по 120-130 граммов.
Суперфуд — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.