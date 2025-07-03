Не дайте кислоте навредить вам: рискованные аспекты 'Рисземпика' для похудения!

В соцсетях набирает популярность напиток "Рисземпик", который якобы имитирует действие известного препарата для похудения. Мы решили разобраться вместе с экспертом, насколько реально этот коктейль помогает сбросить вес.
Готовится он очень просто:
В составе коктейля есть резистентный крахмал из риса — он действительно способен снижать аппетит и выступать как пребиотик, улучшая микрофлору кишечника. Лимонный или лаймовый сок тоже немного помогает пищеварению, но в сочетании с крахмалом эффект цитрусовых уменьшается.
Однако научных доказательств, что ингредиенты этого напитка действительно улучшают пищеварение и помогают похудеть, нет. Более того, у "Рисземпика" есть и свои риски.
Кислоты из лимона и лайма могут раздражать слизистую желудка, особенно если пить напиток натощак. Это может вызвать дискомфорт, привести к кислотному рефлюксу или гастриту — особенно у людей с чувствительным желудком или проблемами ЖКТ.
Главная причина переедания — избыточное потребление быстрых углеводов и жиров с высокой калорийностью. Ни один чудо-напиток не спасёт, если рацион не сбалансирован.
Поэтому, чтобы похудеть, стоит снизить калорийность еды, не забывая про здоровье органов и обмен веществ. И важно учитывать индивидуальную реакцию на продукты.
Нельзя забывать и про эффект плацебо — "Рисземпик" лишь на время подавляет аппетит, но не влияет серьёзно на вес. Зато из-за высокой кислотности напиток может негативно повлиять на здоровье кишечника.
Напи́ток — жидкость, предназначенная для питья.
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