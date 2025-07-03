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Не дайте кислоте навредить вам: рискованные аспекты 'Рисземпика' для похудения!

Обманчивое похудение: в чем секрет 'Рисземпика'?
2:08
Спорт

В соцсетях набирает популярность напиток "Рисземпик", который якобы имитирует действие известного препарата для похудения. Мы решили разобраться вместе с экспертом, насколько реально этот коктейль помогает сбросить вес.

Напиток из риса
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Напиток из риса

Процесс приготовления

Готовится он очень просто:

  • Возьмите стакан рисовой крупы, стакан горячей воды и лимон или лайм по вкусу.
  • Рис заливают водой и настаивают 10-15 минут.
  • Затем раствор процеживают, остужают и добавляют сок цитруса. Рекомендуется пить напиток утром натощак и за 15-20 минут до каждого приёма пищи.

Полезные свойства

В составе коктейля есть резистентный крахмал из риса — он действительно способен снижать аппетит и выступать как пребиотик, улучшая микрофлору кишечника. Лимонный или лаймовый сок тоже немного помогает пищеварению, но в сочетании с крахмалом эффект цитрусовых уменьшается.

Правда о похудении с этим коктейлем

Однако научных доказательств, что ингредиенты этого напитка действительно улучшают пищеварение и помогают похудеть, нет. Более того, у "Рисземпика" есть и свои риски.

Кислоты из лимона и лайма могут раздражать слизистую желудка, особенно если пить напиток натощак. Это может вызвать дискомфорт, привести к кислотному рефлюксу или гастриту — особенно у людей с чувствительным желудком или проблемами ЖКТ.

Главная причина переедания — избыточное потребление быстрых углеводов и жиров с высокой калорийностью. Ни один чудо-напиток не спасёт, если рацион не сбалансирован.

Поэтому, чтобы похудеть, стоит снизить калорийность еды, не забывая про здоровье органов и обмен веществ. И важно учитывать индивидуальную реакцию на продукты.

Нельзя забывать и про эффект плацебо — "Рисземпик" лишь на время подавляет аппетит, но не влияет серьёзно на вес. Зато из-за высокой кислотности напиток может негативно повлиять на здоровье кишечника.

Уточнения

Напи́ток  — жидкость, предназначенная для питья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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