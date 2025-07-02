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Футбол под лупой: 8 новых правил, которые перевернут игру с 1 июля 2025 года

Как новые правила преобразят футбол: 8 изменений, о которых вам нужно знать
3:04
Спорт

С 1 июля 2025 года Международный футбольный совет (IFAB) вводит восемь важных изменений в правилах футбола, чтобы сделать игру быстрее, честнее и понятнее как для игроков, так и для зрителей. Некоторые новшества — технические, другие — практические, но все направлены на улучшение потока игры и прозрачность решений.

английский футбол
Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
английский футбол

Восемь секунд для вратарей

Теперь вратарь может держать мяч в руках не 6, а 8 секунд — и если он превысит это время, команда соперника получит не косвенный свободный удар, а угловой. Это серьёзное ужесточение направлено на то, чтобы вратари не тратили время без нужды и игра шла быстрее. Новый лимит уже применялся на клубном чемпионате мира в матче между Маме-лоти Сандаунс и Ульсане.

Арбитр превращается в таймер

Чтобы всем было понятно, когда заканчивается время у вратаря, судья будет поднимать руку и показывать отсчёт, словно живой таймер — это поможет игрокам и зрителям держать руку на пульсе.

Новый порядок возобновления

Когда игра останавливается не из-за нарушения (например, травмы), и непонятно, кто был владельцем мяча, теперь мяч отдают последней команде, что касалась его. Если же ситуация ясна (например, после штрафного), возобновление происходит в пользу команды, имевшей право.

Конец карточек за случайные касания мяча вне поля

Если игрок, тренер или даже запасной случайно коснётся мяча вне поля, больше не будет жёсткого наказания карточкой — только косвенный свободный удар. Это уберёт несправедливые штрафы за непреднамеренные действия.

Вне игры теперь по последнему контакту с мячом

Правило офсайда изменилось: теперь считается не первый контакт с мячом игрока, а последний. Если футболист касался мяча несколько раз, то именно последнее касание будет определяющим. Это облегчает работу VAR и делает решения более точными.

Выполнение пенальти при двойном касании

Если игрок случайно коснётся мяча дважды во время пенальти (например, поскользнётся), и забьёт гол — удар повторяется. Если мяч не в ворота — назначается косвенный свободный удар в пользу защиты. В серии пенальти (плей-офф) это не считается ошибкой.

Новые обязанности помощника арбитра при пенальти

Помощник судьи при пенальти теперь будет стоять на линии обороны, а не на линии ворот, чтобы лучше контролировать нарушения игроков в обороне, особенно при откатах и отскоках.

Публичное объявление решений VAR

Теперь судья сможет озвучивать решения после использования VAR через микрофон прямо на стадионе. Это нововведение уже успешно протестировали на женском чемпионате мира и цель — сделать процесс максимально прозрачным для всех — игроков, тренеров и болельщиков.

Уточнения

Междунаро́дный сове́т футбо́льных ассоциа́ций (англ. International Football Association Board, сокр. IFAB, в русской транслитерации — ИФАБ) — международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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