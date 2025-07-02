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Важный трансфер для "Интера": кто такой Анже-Йоан Бонни и как он изменит будущее клуба?

Трансферная политика "Интера": Бонни, Шучич и Энрике под руководством Киву
1:13
Спорт

Пока "Интер" готовится к судьбоносному матчу на Клубном чемпионате мира, клуб совершает важный трансфер, который может повлиять на ближайшее будущее команды.

Новый нападающий в составе "Интера"

Сегодня вечером в Милан прибывает французский форвард Анже-Йоан Бонни. Сделка с "Пармой" завершена: сумма трансфера составляет 26 миллионов евро, включая 3 миллиона в виде бонусов. Уже завтра игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом.

Если "Интер" выйдет в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, Бонни может сразу отправиться в США, чтобы присоединиться к команде. 

Усиление состава под руководством Киву

Под руководством нового тренера Кристиана Киву клуб активно работает на трансферном рынке. Ранее были приобретены полузащитник Петар Шучич и вингер Луис Энрике. Теперь к ним присоединяется Бонни, который должен укрепить атакующую линию команды.

Несмотря на ограниченные финансовые возможности, "Интер" демонстрирует решимость в обновлении состава, делая ставку на молодых и перспективных игроков.

Уточнения

Футбольные трансферы — сделки, проводимые в период, специально отведённый для покупки и продажи игроков (трансферное окно).

"Интернациона́ле" или просто "Интер" (итал. Football Club Internazionale Milano, итальянское произношение: [ˌinternattsjoˈnaːle]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милан, выступающий в Серии А.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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