Важный трансфер для "Интера": кто такой Анже-Йоан Бонни и как он изменит будущее клуба?

Пока "Интер" готовится к судьбоносному матчу на Клубном чемпионате мира, клуб совершает важный трансфер, который может повлиять на ближайшее будущее команды.
Сегодня вечером в Милан прибывает французский форвард Анже-Йоан Бонни. Сделка с "Пармой" завершена: сумма трансфера составляет 26 миллионов евро, включая 3 миллиона в виде бонусов. Уже завтра игрок пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с клубом.
Если "Интер" выйдет в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, Бонни может сразу отправиться в США, чтобы присоединиться к команде.
Под руководством нового тренера Кристиана Киву клуб активно работает на трансферном рынке. Ранее были приобретены полузащитник Петар Шучич и вингер Луис Энрике. Теперь к ним присоединяется Бонни, который должен укрепить атакующую линию команды.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности, "Интер" демонстрирует решимость в обновлении состава, делая ставку на молодых и перспективных игроков.
Футбольные трансферы — сделки, проводимые в период, специально отведённый для покупки и продажи игроков (трансферное окно).
"Интернациона́ле" или просто "Интер" (итал. Football Club Internazionale Milano, итальянское произношение: [ˌinternattsjoˈnaːle]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милан, выступающий в Серии А.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.