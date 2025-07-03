Почему хоккеист Диц считает Казахстан своим вторым домом? Откровенные мысли

Как родные связи превращают Казахстан в дом для Даррена Дица после ухода из 'Барыса'

1:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Даррен Диц, бывший защитник "Барыса" и сборной Казахстана, вновь вернулся в страну, которую считает своим вторым домом. В интервью пресс-службе минского "Динамо" он поделился своими впечатлениями от отпуска и рассказал о связи с Казахстаном.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use хоккеист Даррен Диц

Семья и тренировки

"Отпуск проходит хорошо. Я в Казахстане. Провожу время со своей семьей. Наслаждаюсь временем с детьми. Так же поддерживаю форму, занимаясь в зале. Кстати, тренер по ОФП родом из Беларуси. И скоро начну тренировки на льду", — отметил Диц.

Русский язык и знакомство с женой

"Самый лучший способ чем-то овладеть — это практика. Часы, дни, месяцы, годы. Только практика. Моя жена из Казахстана. И она мне во многом помогла выучить язык. Она работала преподавателем в языковой школе. Так мы и познакомились", — рассказал хоккеист.

Почему Казахстан

"Жена и ее родственники родом из Казахстана. Но это не единственная причина. Большую часть своей зрелой жизни я провел тут. В Казахстан приехал, когда мне было 23 года. Тут я развивался в личностном и профессиональном плане. Я люблю эту страну", — подчеркнул Диц.

Казахский язык

"Знаю простые фразы, например, различные слова приветствия. Развиваюсь в этом плане. Это тоже часть моей учебы", — добавил он.

Даррен Диц играл за "Барыс" с 2017 по 2021 год и выступал за сборную Казахстана с 2020 по 2022 год. В 2023 году он был лишен казахстанского гражданства. В начале июня 2025 года Диц подписал контракт с минским "Динамо".

Уточнения

Интервью́ (англ. interview) — разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы.



"Бары́с" (каз. "Барыс") — казахстанская хоккейная команда из города Астана.

