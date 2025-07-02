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Тайна богатства Роджера Федерера: что стоит за его состоянием в $1,3 млрд

Роджер Федерер: десять секретов к состоянию в $1,3 миллиарда
1:16
Спорт

Роджер Федерер, одна из величайших легенд мирового тенниса, официально стал миллиардером. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, что позволило ему войти в элитный клуб спортсменов, сумевших превратить свои спортивные достижения в значительное личное богатство.

Роджер Федерер
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Роджер Федерер

За свою 24-летнюю карьеру, завершившуюся в 2022 году, Федерер выиграл 20 турниров Большого шлема и заработал $130,6 млн призовых. Однако большая часть его состояния была накоплена вне корта. Основную прибыль ему приносят спонсорские контракты и успешные инвестиции в швейцарский бренд кроссовок, который продолжает расти.

Теперь Федерер присоединяется к ряду выдающихся спортсменов, таких как Майкл Джордан и Тайгер Вудс. Состояние Майкла Джордана, по последним данным, достигло $3,5 млрд после продажи его доли в Charlotte Hornets в 2023 году. Тайгер Вудс же, согласно сайту Give me sport, владеет состоянием в $1,36 млрд.

Уточнения

Ро́джер Фе́дерер (нем. Roger Federer; род. 8 августа 1981, Базель) — швейцарский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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