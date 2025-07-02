Зимние матчи под угрозой: Масалитин о возвращении к системе весна-осень в РПЛ

Футбол зимой в России: Масалитин о недостатках крытых стадионов и манежей

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выступил с предложением о возвращении Российской премьер-лиги (РПЛ) к системе проведения чемпионата "весна-осень". Он подчеркнул, что российские стадионы не адаптированы для зимних матчей.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

По мнению Масалитина, переход на систему "осень-весна" может создать определённые трудности. Он отметил, что такой формат вынудит командам играть в едином ритме как во Второй, так и в Первой лиге. Однако для успешного проведения зимних матчей в стране не хватает необходимой инфраструктуры. В частности, в России недостаточно крытых стадионов и манежей, которые могли бы обеспечить комфортные условия для игры в холодное время года, цитирует Масалитина Газета.Ru.

"Ничего не построили, зато понаобещали. Все везде одни слова. Сейчас лето — золотое время, чтобы играть, а у нас чемпионат на паузе", — сказал Масалитин.

С сезона 2011/2012 российский футбол перешёл на систему "осень-весна", которая вызвала определённые сложности для профессиональных лиг, особенно для государственных клубов Первой и Второй лиги, чьё финансирование зависит от календарного года. В 2022 году была проведена реформа Второй лиги, которая позволила клубам планировать расходы на основе годовых бюджетов.

Уточнения

Валерий Николаевич Масалитин (27 сентября 1966, Белгород, СССР) — советский и российский футболист, нападающий.

