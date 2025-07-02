Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора

Волгоградский "Ротор" объявил о переходе 21-летнего полузащитника Ярослава Арбузова, который присоединился к команде на правах аренды из "Балтики" с опцией последующего выкупа.
Карьерный путь нового игрока:
Арбузов, родившийся в Луганске, продолжает традиции южных футбольных школ в российском чемпионате. Его переход в "Ротор" может стать новым этапом в карьере, пишет novostivolgograda.ru.
«Ро́тор» — российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в Первой лиге. Двукратный серебряный призёр, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России, финалист Кубка Интертото, победитель первой лиги СССР, победитель первенства ФНЛ, двукратный победитель зоны «Юг» второго дивизиона.
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