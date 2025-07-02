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Футболист из Луганска Ярослав Арбузов пополнил состав Ротора

0:49
Спорт

Волгоградский "Ротор" объявил о переходе 21-летнего полузащитника Ярослава Арбузова, который присоединился к команде на правах аренды из "Балтики" с опцией последующего выкупа.

Матч Локомотив - Динамо
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Локомотив - Динамо

Карьерный путь нового игрока:

  • Воспитанник луганского футбола и академии ЦСКА
  • Прошел все возрастные команды армейцев от U-16 до основы
  • Двукратный победитель Молодёжного первенства (МФЛ)
  • 2 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России за основной состав ЦСКА (1 гол)
  • В прошлом сезоне выступал за "Балтику"

Арбузов, родившийся в Луганске, продолжает традиции южных футбольных школ в российском чемпионате. Его переход в "Ротор" может стать новым этапом в карьере, пишет novostivolgograda.ru.

Уточнения

«Ро́тор» — российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в Первой лиге. Двукратный серебряный призёр, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России, финалист Кубка Интертото, победитель первой лиги СССР, победитель первенства ФНЛ, двукратный победитель зоны «Юг» второго дивизиона.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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