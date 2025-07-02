Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот
Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю
Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья
Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио
Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью
25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание

Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной

0:49
Спорт

Российская спортсменка Анастасия Лучкина оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она предлагает орангутану вейп в крымском парке "Тайган".

Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу

Кадры, где животное повторяет действия спортсменки, вызвали резонанс в соцсетях и привлекли внимание Международной боксерской ассоциации (IBA).

Президент IBA и глава Федерации бокса России Умар Кремлев назвал поведение Лучкиной недопустимым:

"Спортсмены должны осознавать свою ответственность перед обществом. Подобные действия неприемлемы ни в боксе, ни в любом другом виде спорта".

В парке "Тайган" уже заявили, что рассматривают вопрос о штрафе для Лучкиной и возможном запрете на посещение, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Домашние животные
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо Аудио 
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью
Недвижимость
Не свет, не запах, не химия: одно простое действие решает проблему с молью Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Могли ли древние египтяне обладать технологиями будущего? Шокирующие артефакты Игорь Буккер Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Последние материалы
Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот
Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной
Дубаи делают исторический шаг: с сегодняшнего дня госслужащие переходят на 4-дневную рабочую неделю
Отказ от химии и долгих заморочек — этот джем из двух ингредиентов заставит забыть про все магазинные варенья
Этот способ танцевать дома заставит исчезнуть лишние калории — эффект как от кардио
Опасный симптом, который часто игнорируют — что скрывается за кашлем с кровью
25 млн? Такие суммы мы тратим за лето: молодая невеста Лепса разнесла Боню за ложь о семье
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Динозавры выжили благодаря этим продуктам: найден ключ к их успеху в борьбе за выживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.