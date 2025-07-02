Боксёрша и вейп: глава IBA осудил скандальный ролик с обезьяной

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Российская спортсменка Анастасия Лучкина оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором она предлагает орангутану вейп в крымском парке "Тайган".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кричащая обезьяна-ревун в тропическом лесу

Кадры, где животное повторяет действия спортсменки, вызвали резонанс в соцсетях и привлекли внимание Международной боксерской ассоциации (IBA).

Президент IBA и глава Федерации бокса России Умар Кремлев назвал поведение Лучкиной недопустимым:

"Спортсмены должны осознавать свою ответственность перед обществом. Подобные действия неприемлемы ни в боксе, ни в любом другом виде спорта".

В парке "Тайган" уже заявили, что рассматривают вопрос о штрафе для Лучкиной и возможном запрете на посещение, пишет NEWS.ru.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

