Секрет молодости: 3 месяца силовых тренировок и особый белок меняют всё

Уникальный белок CCDC186: как весовые тренировки влияют на здоровье

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Учёные доказали, что силовые упражнения запускают выброс особого белка — CCDC186, который связан с замедлением старения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Силовая тренировка

Он контролирует работу энергетических станций человека, которые напрямую влияют на старение, выносливость и восстановление.

Люди, которые регулярно тренировались с весами, имели в 3 раза более высокий уровень этого белка, чем те, кто занимался редко или не тренировался вообще.

Кстати, "омолаживающий" эффект наблюдался даже у пожилых людей.

Эти упражнения советуют учёные:

Тренировки с отягощением — штанга, гантели, тренажёры.

Собственный вес — отжимания, подтягивания, планки.

Важно, что это должна быть силовая нагрузка, а не кардио.

Результат достигается примерно через 3 месяца тренировок по несколько раз в неделю, пишет KP. RU.

Уточнения

Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

