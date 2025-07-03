Секрет молодости: 3 месяца силовых тренировок и особый белок меняют всё

Учёные доказали, что силовые упражнения запускают выброс особого белка — CCDC186, который связан с замедлением старения.
Он контролирует работу энергетических станций человека, которые напрямую влияют на старение, выносливость и восстановление.
Люди, которые регулярно тренировались с весами, имели в 3 раза более высокий уровень этого белка, чем те, кто занимался редко или не тренировался вообще.
Кстати, "омолаживающий" эффект наблюдался даже у пожилых людей.
Эти упражнения советуют учёные:
Результат достигается примерно через 3 месяца тренировок по несколько раз в неделю, пишет KP. RU.
Старение — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.
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