150 минут в неделю: как выбрать идеальную программу фитнеса для женщин согласно рекомендациям врача

Аэробные нагрузки vs силовые тренировки: что лучше для девушек?

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Девушкам лучше заниматься немного другими видами спорта, чем мужчинам. Так считает заслуженный врач РФ Инна Аполихина.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается йогой

Для женщин подходят следующие виды физической нагрузки:

Аэробные нагрузки (ходьба, плавание),

Йога,

Силовые тренировки,

Упражнения для мышц тазового дна.

Этот спорт поможет избежать многих заболеваний. Нагрузки стоит выполнять, даже если у вас итак хорошая фигура и все утраивает, пишет KP. RU.

"Во-первых, физнагрузка помогает снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых может нарушать процесс овуляции. Во-вторых, достаточные, но умеренные упражнения способствуют балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности", — отметила Аполихина.

Она рекомендует не забывать о тех самых минимальных 150 минутах в неделю (а это всего по 20-25 минут разминок в день).

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

