150 минут в неделю: как выбрать идеальную программу фитнеса для женщин согласно рекомендациям врача

Девушкам лучше заниматься немного другими видами спорта, чем мужчинам. Так считает заслуженный врач РФ Инна Аполихина.
Для женщин подходят следующие виды физической нагрузки:
Этот спорт поможет избежать многих заболеваний. Нагрузки стоит выполнять, даже если у вас итак хорошая фигура и все утраивает, пишет KP. RU.
"Во-первых, физнагрузка помогает снизить уровень инсулина и кортизола, избыток которых может нарушать процесс овуляции. Во-вторых, достаточные, но умеренные упражнения способствуют балансу эстрогена и прогестерона, что важно для регулярного менструального цикла и фертильности", — отметила Аполихина.
Она рекомендует не забывать о тех самых минимальных 150 минутах в неделю (а это всего по 20-25 минут разминок в день).
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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