Теннисист Медведев досрочно покидает Уимблдон: вот почему россиянину суждено выйти из Топ-10

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В этом году у Даниила Медведева не сложились хорошие отношения с турнирами Большого шлема. После его раннего вылета на Уимблдоне против француза Бенджамина Бонзи он проиграл два матча Большого шлема подряд в первом круге — другой в Париже против Норри.

Фото: commons.wikimedia.org by Dacoucou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Даниил Медведев

Если продолжить обсуждение до 2025 года, то россиянин еще не выходил в третий круг на турнире Большого шлема. Но, по его словам, нет причин для беспокойства.

"Я, конечно, очень разочарован поражением. Но теперь есть хардовые корты. Если я смогу играть так, как в Галле, или хотя бы как сегодня, я действительно чувствую, что смогу вернуться в топ-10", — сказал Медведев.

Он добавил, что видит, что мог бы сделать лучше. Например, мог бы подавать лучше в тай-брейках.

"Я бы очень переживал, если бы не турнир в Галле, где я хорошо играл и вышел в финал, с очень хорошим уровнем игры. Поэтому я могу сравнить сегодняшний матч с тем турниром. Я не думаю, что я играл хуже. Корт немного другой, немного медленнее также из-за жары", — заключил он.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

