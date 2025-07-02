Алькарас растерян и грустит после победы над Фоньини на Уимблдоне

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Теннисист Карлос Алькарас сделал шаг назад после своего успеха против Фабио Фоньини. Действующий чемпион Уимблдона хотел отдать дань уважения итальянскому теннисисту, который заставил его работать сверхурочно за 4,5 часа игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карлос Алькарас

Именно по этой причине в конце матча второй номер мирового тенниса сказал, что он опечален перспективой больше не увидеть Фоньини на корте, для которого это может быть последний Уимблдон.

Уже во время матча Алькарас несколько раз показывал свое изумление выступлением своего противника.

Обращаясь к своему углу, Карлос упомянул великолепный теннис Фоньини, заявив, что он может играть так до 50 лет.

Когда он приветствовал публику, Алькарас отдал центр внимания Фабио, позже заявив: "Ну, во-первых, честно говоря, я не знаю, почему это должен быть его последний Уимблдон, потому что с тем уровнем, который он показал, он все еще может играть еще три или четыре года. Невероятно".

Алькарас был очень удивлен тем, что сделал Фоньини, и по этой причине он попытался каким-то образом воздать ему должное: "Я просто подумал, что должен отдать ему должное, то есть должен был признать ценность такого прекрасного матча. Фабио — великий игрок. Он демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры, уровень и талант, которые у него есть. И сегодня он снова это показал".

Уточнения

Фа́био Фоньи́ни (итал. Fabio Fognini; род. 24 мая 1987, Сан-Ремо, Италия) — итальянский теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015); победитель 17 турниров ATP (из них девять в одиночном разряде); бывшая седьмая ракетка мира в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

