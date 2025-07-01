Циципас заявил, что может уйти из тенниса: не вижу смысла продолжать в том же духе

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мечта о хорошем выступлении на Уимблдоне обернулась новым кошмаром для Стефаноса Циципаса, который в своем дебютном матче в Лондоне проиграл со счетом 2:0 (6:3, 6:2) французу Валентину Руайе и в итоге снялся перед началом третьего сета из-за проблем со спиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Tourism Victoria from Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Australian Open

Разочарование переполняло его и на официальной пресс-конференции, где греческий чемпион признался, что находится на нулевой точке своей карьеры.

"Как человек, я имею свои пределы. Я должен принять окончательное решение, хочу ли я продолжать в ближайшие месяцы. Если я увижу, что ситуация продолжится в том же направлении, то нет смысла соревноваться", — сказал он, явно расстроенный и оставив подозрения о возможном раннем завершении своей карьеры.

Финалист Australian Open 2023 и Roland Garros 2021 страдает от хронической проблемы с левой стороной талии — травмы, которая, похоже, сохраняется и значительно ограничивает его.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

