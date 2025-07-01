Теннисистка Путинцева попросила судью удалить зрителя из-за опасений: мужчина с ножом напугал спортсменку

В начале матча с Амандой Анисимовой на корте 30-летняя теннисистка Юлия Путинцева напрямую пожаловалась судье на зрителя, которого она назвала "сумасшедшим" и "опасным".
Представитель клуба сказал, что вопрос "решён".
Во время смены сторон, проигрывая со счётом 3:0 в первом сете, Путинцева из Казахстана впервые выразила свои опасения.
"Выведите его, я не собираюсь продолжать игру, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие", — сказала она.
Затем ее видели указывающей на часть толпы и описывающей человека, одетого в зеленое.
Судья на вышке спустилась на корт и поговорила с тремя сотрудниками службы безопасности.
Когда Путинцевой сказали, что игра возобновится, она сказала, что не хочет этого делать, пока охрана не разберется.
"Выведите его, потому что, возможно, у него есть нож", — сказала она.
Путинцева была взволнована позже в матче и проиграла со счетом 6-0 6-0 за 45 минут. После этого она не общалась со СМИ.
Ю́лия Анто́новна Пути́нцева (род. 7 января 1995, Москва, Россия) — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, трижды четвертьфиналистка турниров Большого шлема в одиночном разряде.
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