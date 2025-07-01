Матч Карлоса Алькараса остановили из-за зрителя на трибунах: вот что случилось

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В самый жаркий день открытия в истории Уимблдона, когда температура достигла 32°C, захватывающий матч Алькараса с Фоньини в первом круге был остановлен со счетом 3:0 в пользу испанца в пятом сете.

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Карлос Алькарас

Алькарас бросился, чтобы принести бутылку с водой болельщику, 79-летнему Делиту Льюису из Западного Уэльса, и на место происшествия быстро прибыли медики.

Болельщики быстро окружили зрителя зонтиками, и медицинский персонал унес его с трибун на носилках.

Племянница Льюиса, Шэрон, рассказала, что ее дядя потерял сознание из-за жары на Центральном корте.

Она сказала: "Мы думаем, что он перегрелся, мы пили много воды, мы как раз собирались выйти, потому что он сказал, что ему нужно отдохнуть от солнца, но он отчаянно хотел увидеть, как Алькарас победит".

"Вдруг он просто наклонился и потерял сознание. Теннисист тут же подошел, остался и продолжал с ней разговаривать. Он был таким милым", — отметила Шэрон.

Уточнения

Ка́рлос Алькара́с Га́рфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский теннисист.

