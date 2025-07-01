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Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию

0:42
Спорт

Джон Макинрой хочет, чтобы теннисист Фабио Фоньини ушел на пенсию после его яркого поражения от Карлоса Алькараса.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Итальянец находится в середине своего последнего сезона в качестве профессионала, и Макинрой считает, что его последний выход на Уимблдоне был бы идеальной нотой, на которой он мог бы завершить свою карьеру.

Фоньини дважды отыгрался, чтобы навязать пятый и решающий сет второму Алькарасу. Несмотря на то, что в этом календарном году он не одержал ни одной победы на уровне тура, ветеран напугал действующего чемпиона и заставил его усердно побороться в изнуряющих условиях.

Уточнения

Джон Па́трик Ма́кинрой-мла́дший (англ. John Patrick McEnroe, Jr.; род. 16 февраля 1959, Висбаден, ФРГ) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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