Джон Макинрой отправил звезду Уимблдона на пенсию

Джон Макинрой хочет, чтобы теннисист Фабио Фоньини ушел на пенсию после его яркого поражения от Карлоса Алькараса.
Итальянец находится в середине своего последнего сезона в качестве профессионала, и Макинрой считает, что его последний выход на Уимблдоне был бы идеальной нотой, на которой он мог бы завершить свою карьеру.
Фоньини дважды отыгрался, чтобы навязать пятый и решающий сет второму Алькарасу. Несмотря на то, что в этом календарном году он не одержал ни одной победы на уровне тура, ветеран напугал действующего чемпиона и заставил его усердно побороться в изнуряющих условиях.
Джон Па́трик Ма́кинрой-мла́дший (англ. John Patrick McEnroe, Jr.; род. 16 февраля 1959, Висбаден, ФРГ) — американский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира.
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