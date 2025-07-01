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Месси может вернуться в Барсу? Испанский журналист выпустил сенсацию

Спорт

Журналист ESPN Argentina Эстебан Эдул "выбросил" сенсацию, связанную с будущим аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Лионель Месси
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лионель Месси

"Лео Месси и его семья сказали мне, что он рассматривает возможность играть где-то еще в течение шести месяцев в 2026 году перед чемпионатом мира", — сказал Эдул.

"В какой-то момент его контракт в Inter Miami был согласован, чтобы остаться, но теперь это отложено. Первые клубы, которые приходят на ум, — это Newell's Old Boys и Barcelona", — добавил Эдул.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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