Ибрагимович призвал не судить Месси за поражение с ПСЖ: он играет со статуями, а не с товарищами по команде

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович в свойственной ему высокомерной манере прокомментировал победу "Пари Сен-Жермен" над "Интер Майами" со счетом 4:0 в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

Златан защитил Лионеля Месси от критики, что он не смог противостоять сильнейшей команде Европы: "Поражение Месси? Нет, нет. Не говорите так, будто это его вина. Месси не проиграл. "Интер Майами" проиграл".

ПСЖ разгромил "Интер Майами" в одном тайме.

"Вы видели эту команду? Месси играет со статуями, а не с товарищами по команде. Если бы он играл за настоящую команду, ПСЖ, "Манчестер Сити", любую из больших команд, вы бы увидели настоящего льва", — заявил Ибрагимович.

Златан добавил, что Месси играет только потому, что любит игру и потому, что он все еще может делать то, чего не могут 99% футболистов. И все же его окружают люди, которые бегают вокруг, словно несут на спинах мешки с цементом.

"Нет тренеров, звезд, даже игроков, которые понимают, как двигаться без мяча. Вы хотите обвинить Месси? Если бы он играл с Роналду, Мбаппе, Холландом, Златаном, тогда можно было бы говорить, но сейчас — нет, нет, нет и нет! Если дать ему правильную команду, он снова зажжет стадион", — добавил Ибрагимович, который в настоящее время является советником в "Милане", где он завершил свою футбольную карьеру.

Уточнения

Зла́тан Ибраги́мович (швед. и босн. Zlatan Ibrahimović, шведское произношение: [ˈslaːtan ɪbraˈhiːmɔvɪtɕ], боснийское произношение: [zlǎtan ibraxǐːmoʋitɕ]; род. 3 октября 1981, Мальмё, Швеция) — шведский футболист, игравший на позиции нападающего.

