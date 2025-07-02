Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины на перцах: почему они появляются и как с этим борьбу вести
Как поднять потолки с помощью света: хитрости выбора люстры для низких помещений
Эти седаны и универсалы не капризничают — даже если вы гоняете по 1000 км в день
Свадьба века Безоса и Санчес: раскрыта правда о гонорарах Леди Гаги и Элтона Джона
Тесто больше не липнет: волшебный способ, который знает каждая хозяйка
Кристальная вода, песок и тишина: туда хочется вернуться — но он стоит того
Как научить кошку не бояться гостей: от страха к социализации за несколько шагов
Три способа нарисовать стрелки, чтобы глаза казались больше и выразительнее
Секрет хорошей поездки не в музыке и подушке: что забывают проверить все перед долгой дорогой

Забудьте о беговой дорожке — этот тренажер настоящий убийца жира, а не очередная игрушка

4:05
Спорт

Сегодня все больше людей выбирают эллиптический тренажер для домашних и клубных тренировок. Этот универсальный аппарат сочетает в себе эффективность кардионагрузки и безопасность для суставов, что делает его идеальным вариантом как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Тренажер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренажер

В чем польза тренировок на эллиптическом тренажере

Тренировка на эллипсоиде задействует более 90% мышц тела и за час помогает сжечь до 800 калорий. Такой тренажер отлично подходит для похудения, укрепления сердца и сосудов, а также улучшения тонуса и рельефа мышц.

Эллиптический тренажер равномерно нагружает все мышцы, стимулируя интенсивное сжигание жира. При этом он минимально нагружает суставы и колени, что делает его идеальным выбором для тех, кому противопоказаны приседания с отягощениями. Особенно полезен он для проработки ягодиц без риска травм.

Виды эллиптических тренажеров

Сегодня на рынке представлены три основных типа эллипсоидов: механические, магнитные и электромагнитные. Самыми продвинутыми считаются электромагнитные тренажеры. Они работают благодаря воздействию электромагнитного поля на маховик и оснащены датчиками для контроля состояния организма, а также программами тренировок. Регулярные занятия на таких тренажерах позволяют быстро избавиться от лишнего веса.

Эллиптические тренажеры бывают заднеприводными и переднеприводными — от этого зависит нагрузка на тело.

  1. Заднеприводные модели нагружают четырехглавую мышцу бедра и ягодицы, а благодаря большой амплитуде движения интенсивно работают икры. Это помогает сделать ноги стройными. Однако стоит помнить, что заднеприводные эллипсы сильнее нагружают колени и голеностоп, требуют высокого подъема колен и имеют короткий шаг, что может быть неудобно для высоких людей.
  2. Переднеприводные модели делают акцент на передней приводящей мышце бедра. Они позволяют эффективно сжигать жир и прорабатывать все основные группы мышц — бедра, икры, спину, бицепсы, трицепсы и пресс. Такой тренажер подходит тем, кто не может давать сильную нагрузку на суставы, так как высота шага ниже, а длина шага больше, что особенно удобно для высоких спортсменов.

Как похудеть на эллипсоиде

Занятия на эллиптическом тренажере — это отличная кардионагрузка, которая запускает процессы жиросжигания и ускоряет обмен веществ. В работу включаются мышцы бедер, ягодиц, спины, пресса, плечевого пояса, рук и икр. Меняя технику, можно целенаправленно прокачивать разные группы мышц.

Противопоказания для занятий

Тренироваться на эллипсоиде не рекомендуют при следующих состояниях:

  • повышенное артериальное давление;
  • сердечно-сосудистая недостаточность;
  • астма;
  • тахикардия и стенокардия;
  • тромбофлебит;
  • злокачественные опухоли;
  • сахарный диабет любых стадий;
  • обострение хронических заболеваний.

Как часто заниматься на эллипсоиде

За час тренировки на эллиптическом тренажере сжигается от 400 до 800 калорий, в зависимости от интенсивности. Самыми эффективными считаются интервальные тренировки. Пример программы:

  • медленная ходьба — 5 минут;
  • умеренная нагрузка — 3-5 минут (пульс 60-70% от максимума);
  • быстрая тренировка — 30-60 секунд;
  • возврат к медленному темпу — 5 минут.

Эксперты отмечают, что даже 15 минут интервальной тренировки с чередованием темпа эффективнее для жиросжигания, чем час монотонных занятий. Главное — не забывать делать перерывы для разминки: упражнения на пресс, приседания, отжимания и махи руками отлично подходят для этого.

Уточнения

Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Авто
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду
Шоу-бизнес
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Превратите спальню в оазис роскоши: 9 простых шагов к идеальному отдыху
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Томаты Галапагосов: они проходят этапы обратной эволюции
Секрет стройных звёзд 90-х снова на слуху — и он работает лучше современных методик
Проблема стареющих деревьев? Узнайте, как продлить им жизнь
Лето без пляжа: 4 места в Греции, где прохлада и горы победят жару
Не квас и не кефир — тайный ингредиент, который превратит вашу окрошку в кулинарный шедевр
Ключевая ставка на 1-2 пункта ниже: что это значит для россиян
Клубника для кожи: 5 натуральных масок, которые стоит попробовать этим сезоном
Не просто цифра: зачем учёным нужно знать, сколько весит кит — и как вообще это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.