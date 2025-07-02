Забудьте о беговой дорожке — этот тренажер настоящий убийца жира, а не очередная игрушка

Сегодня все больше людей выбирают эллиптический тренажер для домашних и клубных тренировок. Этот универсальный аппарат сочетает в себе эффективность кардионагрузки и безопасность для суставов, что делает его идеальным вариантом как для новичков, так и для опытных спортсменов.
Тренировка на эллипсоиде задействует более 90% мышц тела и за час помогает сжечь до 800 калорий. Такой тренажер отлично подходит для похудения, укрепления сердца и сосудов, а также улучшения тонуса и рельефа мышц.
Эллиптический тренажер равномерно нагружает все мышцы, стимулируя интенсивное сжигание жира. При этом он минимально нагружает суставы и колени, что делает его идеальным выбором для тех, кому противопоказаны приседания с отягощениями. Особенно полезен он для проработки ягодиц без риска травм.
Сегодня на рынке представлены три основных типа эллипсоидов: механические, магнитные и электромагнитные. Самыми продвинутыми считаются электромагнитные тренажеры. Они работают благодаря воздействию электромагнитного поля на маховик и оснащены датчиками для контроля состояния организма, а также программами тренировок. Регулярные занятия на таких тренажерах позволяют быстро избавиться от лишнего веса.
Эллиптические тренажеры бывают заднеприводными и переднеприводными — от этого зависит нагрузка на тело.
Занятия на эллиптическом тренажере — это отличная кардионагрузка, которая запускает процессы жиросжигания и ускоряет обмен веществ. В работу включаются мышцы бедер, ягодиц, спины, пресса, плечевого пояса, рук и икр. Меняя технику, можно целенаправленно прокачивать разные группы мышц.
Тренироваться на эллипсоиде не рекомендуют при следующих состояниях:
За час тренировки на эллиптическом тренажере сжигается от 400 до 800 калорий, в зависимости от интенсивности. Самыми эффективными считаются интервальные тренировки. Пример программы:
Эксперты отмечают, что даже 15 минут интервальной тренировки с чередованием темпа эффективнее для жиросжигания, чем час монотонных занятий. Главное — не забывать делать перерывы для разминки: упражнения на пресс, приседания, отжимания и махи руками отлично подходят для этого.
Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
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