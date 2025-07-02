Забудьте о беговой дорожке — этот тренажер настоящий убийца жира, а не очередная игрушка

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Сегодня все больше людей выбирают эллиптический тренажер для домашних и клубных тренировок. Этот универсальный аппарат сочетает в себе эффективность кардионагрузки и безопасность для суставов, что делает его идеальным вариантом как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренажер

В чем польза тренировок на эллиптическом тренажере

Тренировка на эллипсоиде задействует более 90% мышц тела и за час помогает сжечь до 800 калорий. Такой тренажер отлично подходит для похудения, укрепления сердца и сосудов, а также улучшения тонуса и рельефа мышц.

Эллиптический тренажер равномерно нагружает все мышцы, стимулируя интенсивное сжигание жира. При этом он минимально нагружает суставы и колени, что делает его идеальным выбором для тех, кому противопоказаны приседания с отягощениями. Особенно полезен он для проработки ягодиц без риска травм.

Виды эллиптических тренажеров

Сегодня на рынке представлены три основных типа эллипсоидов: механические, магнитные и электромагнитные. Самыми продвинутыми считаются электромагнитные тренажеры. Они работают благодаря воздействию электромагнитного поля на маховик и оснащены датчиками для контроля состояния организма, а также программами тренировок. Регулярные занятия на таких тренажерах позволяют быстро избавиться от лишнего веса.

Эллиптические тренажеры бывают заднеприводными и переднеприводными — от этого зависит нагрузка на тело.

Заднеприводные модели нагружают четырехглавую мышцу бедра и ягодицы, а благодаря большой амплитуде движения интенсивно работают икры. Это помогает сделать ноги стройными. Однако стоит помнить, что заднеприводные эллипсы сильнее нагружают колени и голеностоп, требуют высокого подъема колен и имеют короткий шаг, что может быть неудобно для высоких людей. Переднеприводные модели делают акцент на передней приводящей мышце бедра. Они позволяют эффективно сжигать жир и прорабатывать все основные группы мышц — бедра, икры, спину, бицепсы, трицепсы и пресс. Такой тренажер подходит тем, кто не может давать сильную нагрузку на суставы, так как высота шага ниже, а длина шага больше, что особенно удобно для высоких спортсменов.

Как похудеть на эллипсоиде

Занятия на эллиптическом тренажере — это отличная кардионагрузка, которая запускает процессы жиросжигания и ускоряет обмен веществ. В работу включаются мышцы бедер, ягодиц, спины, пресса, плечевого пояса, рук и икр. Меняя технику, можно целенаправленно прокачивать разные группы мышц.

Противопоказания для занятий

Тренироваться на эллипсоиде не рекомендуют при следующих состояниях:

повышенное артериальное давление;

сердечно-сосудистая недостаточность;

астма;

тахикардия и стенокардия;

тромбофлебит;

злокачественные опухоли;

сахарный диабет любых стадий;

обострение хронических заболеваний.

Как часто заниматься на эллипсоиде

За час тренировки на эллиптическом тренажере сжигается от 400 до 800 калорий, в зависимости от интенсивности. Самыми эффективными считаются интервальные тренировки. Пример программы:

медленная ходьба — 5 минут;

умеренная нагрузка — 3-5 минут (пульс 60-70% от максимума);

быстрая тренировка — 30-60 секунд;

возврат к медленному темпу — 5 минут.

Эксперты отмечают, что даже 15 минут интервальной тренировки с чередованием темпа эффективнее для жиросжигания, чем час монотонных занятий. Главное — не забывать делать перерывы для разминки: упражнения на пресс, приседания, отжимания и махи руками отлично подходят для этого.

Уточнения

Тренажёр — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

