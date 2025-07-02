Секрет стройных звёзд 90-х снова на слуху — и он работает лучше современных методик

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Занятия шейпингом помогают подтянуть мышцы и сжечь жир в самых "упрямых" местах — там, где диеты и бег часто пасуют. Вместе с Александрой Веселовой — тренером онлайн-программ Спортмастера — вспоминаем, почему шейпинг когда-то взорвал мир фитнеса, и почему он снова на пике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Степ-аэробика в стиле 80-х

Что такое шейпинг

Шейпинг — это энергичная система гимнастических упражнений, направленная на формирование красивого рельефа тела. Основной акцент — не на наборе мышечной массы, а на устранении лишнего веса и скульптурировании фигуры. Важное дополнение — без сбалансированного питания нужного эффекта добиться не получится, как и в любом другом виде спорта.

Как проходит тренировка

Типовая тренировка делится на три части:

Разогрев (5-7 минут): повторяющиеся движения ускоряют обмен веществ и подготавливают сердце и сосуды к основным нагрузкам. Основной блок: активная проработка мышц пресса, бедер, ягодиц, рук и ног. Это — ядро всей тренировки. Заминка и растяжка: помогают расслабить мышцы, улучшить гибкость и уменьшить мышечную боль на следующий день.

А перед всем этим — обязательно нулевой этап. Это короткая, но важная разминка на 10 минут, чтобы мягко включить суставы и связки в работу и снизить риск травм.

Почему шейпинг работает

Главная особенность шейпинга — он включает в работу оба ключевых режима мышц: катаболический и анаболический.

Катаболический режим — это аэробные упражнения с множественными повторениями. Они интенсивно сжигают калории, активизируют обмен веществ и помогают сбросить вес.

Анаболический режим — это уже анаэробная активность. Именно она задействуется при работе "на рельеф", когда кислорода мышцам не хватает, и организм начинает добывать энергию иначе.

Мышцы сначала подвергаются микроповреждениям, а затем восстанавливаются, становясь сильнее и плотнее. Для этого им нужны питательные вещества — поэтому так важна сбалансированная диета. Энергия для восстановления приходит за счёт расщепления жиров — и лишний вес постепенно уходит.

Индивидуальный подход — ключ к результату

Лучше всего заниматься шейпингом с тренером. Он учтёт цели, физическую форму и индивидуальные особенности, и подберёт упражнения, в которых будет нужный баланс аэробной и анаэробной активности.

Плюсы и минусы шейпинга

Приводит тело в тонус

Быстро "сжигает" жир в проблемных зонах

Создаёт рельеф

Повышает выносливость и снижает уровень стресса

Укрепляет мышечный корсет

Шейпинг нередко проходит в группах и под контролем тренера — это помогает не только следить за техникой, но и добавляет мотивации за счёт атмосферы и поддержки.

Из минусов — только противопоказания, о которых стоит помнить.

Когда стоит быть осторожным

Есть ряд состояний, при которых стоит отказаться от шейпинга или адаптировать программу под присмотром специалиста:

заболевания сердца и сосудов

гипертония

беременность и период кормления

воспалительные процессы в организме

частые головокружения

заболевания глаз

Перед стартом тренировок стоит проконсультироваться с врачом. Если заниматься можно — обязательно предупредите тренера, чтобы он адаптировал упражнения под ваше состояние.

Чем шейпинг отличается от обычного фитнеса

Шейпинг — это не просто "фитнес с изюминкой", а полноценная система. Он отличается:

интенсивностью — упражнения часто многокомпонентные, задействуют сразу несколько групп мышц

глубокой проработкой тела — особое внимание животу, бедрам, ягодицам и рукам

щадящей нагрузкой на позвоночник — часть упражнений выполняется лёжа или сидя

гормональной активацией — в кровь выбрасываются вещества, запускающие жиросжигание

Именно такая комплексность делает шейпинг универсальным инструментом для тех, кто хочет не просто сбросить вес, а трансформировать тело.

Уточнения

Аэро́бика — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

