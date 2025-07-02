Секрет стройных звёзд 90-х снова на слуху — и он работает лучше современных методик

Занятия шейпингом помогают подтянуть мышцы и сжечь жир в самых "упрямых" местах — там, где диеты и бег часто пасуют. Вместе с Александрой Веселовой — тренером онлайн-программ Спортмастера — вспоминаем, почему шейпинг когда-то взорвал мир фитнеса, и почему он снова на пике.
Шейпинг — это энергичная система гимнастических упражнений, направленная на формирование красивого рельефа тела. Основной акцент — не на наборе мышечной массы, а на устранении лишнего веса и скульптурировании фигуры. Важное дополнение — без сбалансированного питания нужного эффекта добиться не получится, как и в любом другом виде спорта.
Типовая тренировка делится на три части:
А перед всем этим — обязательно нулевой этап. Это короткая, но важная разминка на 10 минут, чтобы мягко включить суставы и связки в работу и снизить риск травм.
Главная особенность шейпинга — он включает в работу оба ключевых режима мышц: катаболический и анаболический.
Мышцы сначала подвергаются микроповреждениям, а затем восстанавливаются, становясь сильнее и плотнее. Для этого им нужны питательные вещества — поэтому так важна сбалансированная диета. Энергия для восстановления приходит за счёт расщепления жиров — и лишний вес постепенно уходит.
Лучше всего заниматься шейпингом с тренером. Он учтёт цели, физическую форму и индивидуальные особенности, и подберёт упражнения, в которых будет нужный баланс аэробной и анаэробной активности.
Шейпинг нередко проходит в группах и под контролем тренера — это помогает не только следить за техникой, но и добавляет мотивации за счёт атмосферы и поддержки.
Из минусов — только противопоказания, о которых стоит помнить.
Есть ряд состояний, при которых стоит отказаться от шейпинга или адаптировать программу под присмотром специалиста:
Перед стартом тренировок стоит проконсультироваться с врачом. Если заниматься можно — обязательно предупредите тренера, чтобы он адаптировал упражнения под ваше состояние.
Шейпинг — это не просто "фитнес с изюминкой", а полноценная система. Он отличается:
Именно такая комплексность делает шейпинг универсальным инструментом для тех, кто хочет не просто сбросить вес, а трансформировать тело.
Аэро́бика — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.
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